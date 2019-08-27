Экономика

REGNUMREGNUMВ России могут ввести квоту на госзаказ отечественных товаров в 50%

Правительство России рассматривает возможность установления квоты на госзаказ отечественных товаров в размере 50%, сообщают 28 августа «Ведомости» со ссылкой на проект постановления. По данным издания, автором предложений выступило Министерство промышленности и торговли.
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с чего всё началось

Минпромторг предложил установить квоту на госзаказ российских товаров в 50%

На прошлой неделе Минпромторг направил его для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). «Ведомости» ознакомились с копией письма, подлинность подтвердил федеральный чиновник.
Ведомостивчера в 17:15

Подробнее о событии

«Ведомости»: Минпромторг предложил довести квоту производителей РФ в госзаказе до 50%

ТАСС03:17

Минпромторг предложил установить 50% квоту на госсзакупку российских товаров

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Минпромторг предложил ввести квоту на госзаказ отечественных товаров

News.ruвчера в 20:10

СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров

РБКвчера в 19:39

В госзаказе ищут российскую долю

Коммерсантъвчера в 18:42

«Ведомости» узнали о планах Минпромторга ввести квоту на госзаказ российских товаров в 50%

Интерфаксвчера в 18:35

Минпромторг предложил установить квоту на госзаказ российских товаров в 50%

Ведомостивчера в 17:15
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В Новосибирской области погиб солдат-срочник

Юноша, проходивший срочную военную службу в Новосибирской области, погиб в результате инцидента с боевым оружием.
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Forbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Происшествия

Найдены места вероятного нахождения людей под завалами в Новосибирске

Кинологи обнаружили места возможного нахождения рабочих под завалами обрушившегося здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
RT на русском 04:45
Экономика

Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ

Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Происшествия

В Анапе трое полицейских изнасиловали 17-летнюю волейболистку

КП - Кубань 26 августа в 09:08
Политика

В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
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Россия может помочь Турции в создании новейшего истребителя TF-X

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Политика

Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи

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Происшествия

Британка убила своего отца пультом от телевизора

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Крик Батлера на съемках «300 спартанцев» заставил смеяться всю команду

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Политика

Площадь в центре Донецка назвали именем Александра Захарченко

Площадь перед домом правительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в центре Донецка названа именем первого главы ДНР Александра Захарченко, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:33
Наука

РЖД показали беспилотную «Ласточку»

В июне группа "Синара" сообщила, что завод "Уральские локомотивы" передал РЖД первую "Ласточку" с системой "машинного зрения", которая является одним из шагов к запуску беспилотного вождения состава.
РИА Новости 04:21
Политика

Путин назвал сроки начала поставок газа по «Турецкому потоку»

Поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток» в Турцию начнутся до конца текущего года.
Парламентская газета вчера в 12:41
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Здоровье

Врачи пришили отпиленную руку к паху пациента

Газета Кемерова 03:47
Технологии

Forbes: Народный банк Китая выпустит свою криптовалюту до 11 ноября

Собственная криптовалюта Народного банка Китая будет выпущена до 11 ноября, в этот день в стране отмечается День холостяков и проходят массовые распродажи, пишет Forbes.
РБК 04:59
Экономика

Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала

Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие «индивидуального пенсионного капитала».
Секрет фирмы 02:17
Политика

Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу

Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на его представителя.
РИА Новости вчера в 19:01
Происшествия

При пожаре на заводе в Нижнем Новгороде погибли двое рабочих

Коммерсантъ 04:12
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Происшествия

Жертвами пожара в баре в Мексике стали 23 человека

По данным местной генпрокуратуры, жертвами пожара стали восемь женщин и 15 мужчин. Ещё 13 человек получили серьёзные ранения.
REGNUM 04:53
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли

22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Политика

Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru вчера в 08:48
Политика

Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:50
Происшествия

На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек

Взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба областного отделения полиции.
РИА Новости 01:37
Кино

Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева

Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.
News.ru вчера в 09:40
Экономика

Дочерняя компания «Ростеха» потребовала от Boeing $120 млн

Компания "Авиакапитал-Сервис", которая является дочерней организацией "Ростеха", требует, чтобы американская корпорация Boeing возместила ей убытки в размере 120 млн долларов.
Московский Комсомолец вчера в 18:19
Политика

Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым

Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Общество

Дело пары, взявшей сына на митинг, передали в Лефортовский суд

Перовский суд Москвы в среду передал в Лефортовский суд по подсудности иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:40
Авто

BMW X6 получил особый цвет Vantablack

Новое поколение кроссовера получило особое покрытие Vantablack VBx2, которое поглощает более 99% видимого света, что делает его самым черным цветом в мире.
SpeedMe вчера в 23:22
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