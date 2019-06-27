с чего всё началось

В Министерстве экономического развития РФ предложили систематизировать контроль расходов и доходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом рассказала заместитель директора департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина, передаёт РИА Новости.

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Происшествия Женщина потеряла ребенка после выстрела в живот и попала в тюрьму Американка Марша Джоунс из штата Алабама была признана виновной в непредумышленном убийстве после того, как потеряла ребенка из-за выстрела другой местной жительницы Эбони Джемисон.

Политика Макрон приветствовал Путина по-русски Во время встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на полях саммита "большой двадцатки" российский лидер обращался к французскому коллеге на "ты", сообщает РИА "Новости".

Происшествия Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.

Происшествия Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» Анатолию Кайро.

Политика ЛДПР подтвердила условия ухода Капитанова в Смольный Напомним, 25 июня врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства предложил депутату Заксобрания Петербурга, своему сопернику на губернаторских выборах Олегу Капитанову (ЛДПР) возглавить комитет Смольного по межнациональным отношениям и миграционной политике.

Шоу-бизнес Божена Рынска написала два заявления в полицию Накануне Рынска обратилась в полицию сразу с двумя заявлениями на родственниц Малашенко.

Происшествия В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.

Шоу-бизнес Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.

Политика Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".

Транспорт Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.

Шоу-бизнес Российская певица оказалась неспособна прожить на 100 тысяч Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терёшина на своей странице в Instagram прокомментировала недавнее заявление о том, что она не смогла бы жить на 100 тысяч рублей в месяц.

Экономика Банк России восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко В черный список ЦБ о несоответствии требованиям к деловой репутации могут попасть участники органов управления, иные должностные лица, а также акционеры финансовых организаций.

Шоу-бизнес Серябкина призналась в однополом романе с Темниковой Певица Ольга Серябкина ответила на обвинения своей бывшей коллеги по группе Serebro Елены Темниковой в том, что якобы крутит роман с продюсером Максимом Фадеевым и из-за этого разрушила предыдущий состав коллектива.

Экономика Nord Stream 2 отзывает одну заявку по маршруту в водах Дании Nord Stream 2, оператор «Северного потока–2», принял решение отозвать заявку 2017 года по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхоль, сообщается на сайте компании.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi 9 временно подешевел На прошлые выходные китайская компания Xiaomi уже снижала временно стоимость смартфона Xiaomi Mi 9. Акция продлилась два дня, и в тот период цена была снижена на 29 долларов.

Политика На встрече с Путиным Трамп пошутил два раза Американский лидер Дональд Трамп перед началом встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите "большой двадцатки" в Осаке попросил его не вмешиваться в выборы главы США в 2020 году, передает ТАСС со ссылкой на стенограмму беседы Трампа и Путина с журналистами, которую опубликовал пресс-пул Белого дома.

Происшествия В силу вступил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП В Российской Федерации вступил в силу закон, предполагающий ужесточение наказаний за ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Здоровье В Тамбове вновь разрешено купаться на всех пляжах С сегодняшнего дня в Тамбове открыты для купания все 11 городских пляжей.

Футбол Буффон согласовал контракт с «Ювентусом» Легендарный вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру в туринском клубе.

Футбол «Рубин» представит пятую эмблему за семь лет "Рубин" новый сезон начнет с обновленной эмблемой. С данной инициативой выступило руководство ТИАФ - спонсора казанцев.