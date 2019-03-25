Общество

В России могут возникнуть перебои с поставками детского питанияГазета Кемерова 01:52

Производители детского питания предупредили о возможных перебоях поставок в Россию. Связано это с ужесточением мер ветеринарного контроля, пишет газета «Коммерсант». Новые меры начнут действовать в апреле.
Читать в источнике
с чего всё началось

Ветеринары переходят на детское питание

Danone — один из крупнейших поставщиков детского питания в стране (бренды Nutrilon и Neocate). Как рассказала госпожа Балабанова, риски связаны с проектом изменений решения комиссии Таможенного союза, который ужесточает требования к ввозу продукции, подлежащей ветеринарному контролю.
Коммерсантъвчера в 17:52

Подробнее о событии

«Ъ»: производители детского питания сообщили о возможном дефиците из-за новых правил ЕАЭС

ТАСС00:18

Ужесточение ветеринарного контроля за ввозом продуктов в Россию угрожает рынку лечебного и детского питания

Эхо Москвы03:32

Россиян предупредили о возможных перебоях с поставками детского питания

Известия02:34

Производители детского питания сообщили о возможных перебоях с поставками

Lenta.ru00:50

СМИ: В России могут начаться перебои с детским питанием

Росбалт04:12

Импорт детского питания в России оказался под угрозой

BFM.ru01:59

Ветеринары переходят на детское питание

Коммерсантъвчера в 17:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 09:51, Ашберн
Общество

RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон

Ольга Скабеева (коэффициент негатива — 41,4%), журналист телеканала "Россия 1" Первый выпуск "Рейтинга травли" возглавила телеведущая Ольга Скабеева — коэффициент негатива в адрес журналистки перевалил за 40%.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара

Обновлено в 07:31
Политика

В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомства

В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о том, что Василий Прозоров, который дал пресс-конференцию в Москве, является бывшим сотрудником СБУ.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Дагестане

Обновлено в 09:26
Политика

Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Происшествия

На Кубани два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

В результате ЧП травмы получили два человека. Пострадавших "скорая" доставила в Центральную районную больницу.
Обновлено в 07:16
Происшествия

СК начал проверку по факту ошибочной вакцинации в детском саду в Туве

Доследственная проверка начата в Туве в детском саду, где воспитанникам вместо пробы Манту была введена вакцина БЦЖ.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Москве подростки избили семиклассника до разрыва селезенки

Со своей стороны информированный источник сообщил "Интерфаксу", что медики диагностировали у пострадавшего тупую травму живота и разрыв селезенки.
Обновлено в 06:20
Общество

ФСИН предлагает привлечь осужденных к сортировке мусора

Считаем целесообразным включить в региональные программы субъектов федерации мероприятия по привлечению осуждённых к работам по сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов с учетом того, что свободных трудовых ресурсов в колониях-поселениях составляет около 8 тысяч осужденных", - сказал Корниенко на парламентских слушаниях по вопросу обеспечения государственными и муниципальными заказами учреждения уголовно-исполнительной системы.
Обновлено в 06:50
Экономика

ЕС наложил на Nike штраф в размере 12,5 млн евро

Европейский союз (ЕС) наложил на американскую компанию спортивной одежды Nike штраф в размере 12,5 млн евро за ограничение трансграничных продаж в Европе, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 09:11
Спорт

Евгения Медведева довольна «бронзой» и намерена двигаться дальше

Медведева считает: "Бронза на Чемпионате мира - приемлемый финал сезона для меня и нашей команды".
Обновлено в 09:42
Политика

СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов

По данным СМИ, Порошенко, в случае победы на выборах президента, хочет предложить первый номер списка своей партии премьеру Владимиру Гройсману.
Обновлено в 09:01
Экономика

ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банках

Чуть более 1 тысячи эскроу-счетов отрыты на сегодняшний день в российских банках, уполномоченных на работу с ними, сообщила на совещании в правительстве РФ зампред ЦБ Ольга Полякова.
Обновлено в 04:21
Общество

Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в рваных джинсах станцевала с дочкой Лизой

На видео Пугачева танцует в рваных джинсах и белой узорчатой блузке. Елизавета одета в похожем стиле – у нее белоснежное платье с узорами.
Обновлено в 09:24
Экономика

Магазины и кафе смогут сэкономить на электричестве. Раньше так делали только заводы Дерипаски

Речь идет об энергоблоках, за обслуживание которых потребителям приходится платить все 12 месяцев, хотя они нужны всего несколько часов в год, объяснил изданию, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Обновлено в 06:56
Экономика

Настроения в деловых кругах Германии выросли в марте

Настроения в деловых кругах Германии в марте начали улучшаться после шести месяцев ухудшения подряд, несмотря на очередное снижение показателя ожиданий в производственном секторе.
Обновлено в 06:59
Технологии

В погребальной камере в Норвегии нашли корабль викингов

Корабль был найден с помощью георадара на равнине в заповеднике Борре - крупнейшем собрании королевских захоронений в Северной Европе, где находятся 28 курганов, датируемых 600 - 900 годами н.э. Данные прибора показали, что под землей судно лежит в пустом пространстве, из которого вынут грунт.
Обновлено в 08:58
Энергетика

Украина предложила европейцам свои ПХГ в аренду

Накануне возможного прекращения транзита российского газа через украинскую территорию Украина заявила, что может сдать в аренду европейским заказчикам 40% объемов своих подземных хранилищ газа (ПХГ), сообщает пресс-служба АО «Укртрансгаз».
Обновлено в 09:43
Общество

Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике

Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено в 07:30
Общество

Уровень официальной безработицы за неделю вырос на 0,4%

"С 13 по 20 марта 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,4% и составила 814,56 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:33
Политика

В МИД оценили итоги расследования Мюллера о «российском вмешательстве»

В МИД России прокомментировали ситуацию вокруг опубликованного Минюстом США краткого содержания итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 08:19
Происшествия

35-летний лыжник скончался во время гонки «Самарская Лука»

35-летний участник соревнований по лыжным гонкам «Самарская Лука» скончался во время гонки.
Обновлено в 06:43
Экономика

«Ъ»: Генпрокуратура нашла нарушения в московских проектах РЖД

По данным газеты "Коммерсантъ", ссылающейся на письмо генпрокурора России Юрия Чайки, направленное в адрес президента РФ Владимира Путина, Генеральная прокуратура нашла ряд нарушений, допущенных Федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдором) и ОАО "РЖД" при строительстве объектов инфраструктуры московского транспортного узла (МТУ) в период 2012-2018 годов.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Склад с горючим загорелся в Чехове

Обновлено в 04:44
Политика

В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым

Парламентская оппозиция намерена предложить бундестагу отменить закон о запрете кораблям и судам заходить в крымские порты, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Транспорт

В Москве запретили ездить по выделенным полосам в выходные

В Москве начали массово запрещать автомобилям движение по выделенным полосам для общественного транспорта в выходные дни.
Обновлено в 07:16
Спорт

Фигурное катание, чемпионат мира: Тутберидзе рассказала о Медведевой

На чемпионате мира в Японии Загитова и Медведева впервые после Олимпийских игр в Корее вместе взошли на пьедестал почёта, спели гимн России, обнялись.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Потап бросил Настю Каменских, считают поклонники

Музыкант Потап пришел на премию Yuna 2019 с бывшей супругой Ириной Горовой, а не со своей коллегой и избранницей Настей Каменских.
Обновлено в 04:22
Культура

Умер британский импрессарио Виктор Хоххаузер

В Лондоне умер британский импресарио Виктор Хоххаузер.
Обновлено вчера в 16:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное