Общество
В России могут возникнуть перебои с поставками детского питанияГазета Кемерова 01:52
Производители детского питания предупредили о возможных перебоях поставок в Россию. Связано это с ужесточением мер ветеринарного контроля, пишет газета «Коммерсант». Новые меры начнут действовать в апреле.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Danone — один из крупнейших поставщиков детского питания в стране (бренды Nutrilon и Neocate). Как рассказала госпожа Балабанова, риски связаны с проектом изменений решения комиссии Таможенного союза, который ужесточает требования к ввозу продукции, подлежащей ветеринарному контролю.Коммерсантъвчера в 17:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 09:51, Ашберн
Общество
RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон
Ольга Скабеева (коэффициент негатива — 41,4%), журналист телеканала "Россия 1" Первый выпуск "Рейтинга травли" возглавила телеведущая Ольга Скабеева — коэффициент негатива в адрес журналистки перевалил за 40%.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара
Обновлено в 07:31
Политика
В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомства
В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о том, что Василий Прозоров, который дал пресс-конференцию в Москве, является бывшим сотрудником СБУ.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Дагестане
Обновлено в 09:26
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Происшествия
На Кубани два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
В результате ЧП травмы получили два человека. Пострадавших "скорая" доставила в Центральную районную больницу.
Обновлено в 07:16
Происшествия
СК начал проверку по факту ошибочной вакцинации в детском саду в Туве
Доследственная проверка начата в Туве в детском саду, где воспитанникам вместо пробы Манту была введена вакцина БЦЖ.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Москве подростки избили семиклассника до разрыва селезенки
Со своей стороны информированный источник сообщил "Интерфаксу", что медики диагностировали у пострадавшего тупую травму живота и разрыв селезенки.
Обновлено в 06:20
Общество
ФСИН предлагает привлечь осужденных к сортировке мусора
Считаем целесообразным включить в региональные программы субъектов федерации мероприятия по привлечению осуждённых к работам по сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов с учетом того, что свободных трудовых ресурсов в колониях-поселениях составляет около 8 тысяч осужденных", - сказал Корниенко на парламентских слушаниях по вопросу обеспечения государственными и муниципальными заказами учреждения уголовно-исполнительной системы.
Обновлено в 06:50
Экономика
ЕС наложил на Nike штраф в размере 12,5 млн евро
Европейский союз (ЕС) наложил на американскую компанию спортивной одежды Nike штраф в размере 12,5 млн евро за ограничение трансграничных продаж в Европе, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 09:11
Спорт
Евгения Медведева довольна «бронзой» и намерена двигаться дальше
Медведева считает: "Бронза на Чемпионате мира - приемлемый финал сезона для меня и нашей команды".
Обновлено в 09:42
Политика
СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов
По данным СМИ, Порошенко, в случае победы на выборах президента, хочет предложить первый номер списка своей партии премьеру Владимиру Гройсману.
Обновлено в 09:01
Экономика
ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банках
Чуть более 1 тысячи эскроу-счетов отрыты на сегодняшний день в российских банках, уполномоченных на работу с ними, сообщила на совещании в правительстве РФ зампред ЦБ Ольга Полякова.
Обновлено в 04:21
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в рваных джинсах станцевала с дочкой Лизой
На видео Пугачева танцует в рваных джинсах и белой узорчатой блузке. Елизавета одета в похожем стиле – у нее белоснежное платье с узорами.
Обновлено в 09:24
Экономика
Магазины и кафе смогут сэкономить на электричестве. Раньше так делали только заводы Дерипаски
Речь идет об энергоблоках, за обслуживание которых потребителям приходится платить все 12 месяцев, хотя они нужны всего несколько часов в год, объяснил изданию, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Обновлено в 06:56
Экономика
Настроения в деловых кругах Германии выросли в марте
Настроения в деловых кругах Германии в марте начали улучшаться после шести месяцев ухудшения подряд, несмотря на очередное снижение показателя ожиданий в производственном секторе.
Обновлено в 06:59
Технологии
В погребальной камере в Норвегии нашли корабль викингов
Корабль был найден с помощью георадара на равнине в заповеднике Борре - крупнейшем собрании королевских захоронений в Северной Европе, где находятся 28 курганов, датируемых 600 - 900 годами н.э. Данные прибора показали, что под землей судно лежит в пустом пространстве, из которого вынут грунт.
Обновлено в 08:58
Энергетика
Украина предложила европейцам свои ПХГ в аренду
Накануне возможного прекращения транзита российского газа через украинскую территорию Украина заявила, что может сдать в аренду европейским заказчикам 40% объемов своих подземных хранилищ газа (ПХГ), сообщает пресс-служба АО «Укртрансгаз».
Обновлено в 09:43
Общество
Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике
Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено в 07:30
Общество
Уровень официальной безработицы за неделю вырос на 0,4%
"С 13 по 20 марта 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,4% и составила 814,56 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:33
Политика
В МИД оценили итоги расследования Мюллера о «российском вмешательстве»
В МИД России прокомментировали ситуацию вокруг опубликованного Минюстом США краткого содержания итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 08:19
Происшествия
35-летний лыжник скончался во время гонки «Самарская Лука»
35-летний участник соревнований по лыжным гонкам «Самарская Лука» скончался во время гонки.
Обновлено в 06:43
Экономика
«Ъ»: Генпрокуратура нашла нарушения в московских проектах РЖД
По данным газеты "Коммерсантъ", ссылающейся на письмо генпрокурора России Юрия Чайки, направленное в адрес президента РФ Владимира Путина, Генеральная прокуратура нашла ряд нарушений, допущенных Федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдором) и ОАО "РЖД" при строительстве объектов инфраструктуры московского транспортного узла (МТУ) в период 2012-2018 годов.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Обновлено в 04:44
Политика
В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым
Парламентская оппозиция намерена предложить бундестагу отменить закон о запрете кораблям и судам заходить в крымские порты, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Транспорт
В Москве запретили ездить по выделенным полосам в выходные
В Москве начали массово запрещать автомобилям движение по выделенным полосам для общественного транспорта в выходные дни.
Обновлено в 07:16
Спорт
Фигурное катание, чемпионат мира: Тутберидзе рассказала о Медведевой
На чемпионате мира в Японии Загитова и Медведева впервые после Олимпийских игр в Корее вместе взошли на пьедестал почёта, спели гимн России, обнялись.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Потап бросил Настю Каменских, считают поклонники
Музыкант Потап пришел на премию Yuna 2019 с бывшей супругой Ириной Горовой, а не со своей коллегой и избранницей Настей Каменских.
Обновлено в 04:22
Культура
Умер британский импрессарио Виктор Хоххаузер
В Лондоне умер британский импресарио Виктор Хоххаузер.
Обновлено вчера в 16:54