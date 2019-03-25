В России могут возникнуть перебои с поставками детского питанияГазета Кемерова 01:52

Danone — один из крупнейших поставщиков детского питания в стране (бренды Nutrilon и Neocate). Как рассказала госпожа Балабанова, риски связаны с проектом изменений решения комиссии Таможенного союза, который ужесточает требования к ввозу продукции, подлежащей ветеринарному контролю.

с чего всё началось

Производители детского питания предупредили о возможных перебоях поставок в Россию. Связано это с ужесточением мер ветеринарного контроля, пишет газета «Коммерсант». Новые меры начнут действовать в апреле.

В России могут возникнуть перебои с поставками детского питания

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