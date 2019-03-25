Общество

В России могут возникнуть перебои с поставками детского питанияГазета Кемерова 01:52

Производители детского питания предупредили о возможных перебоях поставок в Россию. Связано это с ужесточением мер ветеринарного контроля, пишет газета «Коммерсант». Новые меры начнут действовать в апреле.
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Ветеринары переходят на детское питание

Danone — один из крупнейших поставщиков детского питания в стране (бренды Nutrilon и Neocate). Как рассказала госпожа Балабанова, риски связаны с проектом изменений решения комиссии Таможенного союза, который ужесточает требования к ввозу продукции, подлежащей ветеринарному контролю.
Коммерсантъвчера в 17:52

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СМИ: В России могут начаться перебои с детским питанием

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Ужесточение ветеринарного контроля за ввозом продуктов в Россию угрожает рынку лечебного и детского питания

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Импорт детского питания в России оказался под угрозой

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Lenta.ru00:50

«Ъ»: производители детского питания сообщили о возможном дефиците из-за новых правил ЕАЭС

ТАСС00:18

Россиян предупредили о возможных перебоях с поставками детского питания

Известия02:34

Ветеринары переходят на детское питание

Коммерсантъвчера в 17:52
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Напомним, что настоящий контракт на транзит газа через границу истекает 31 декабря 2019 года.
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