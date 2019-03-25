Общество
В России могут возникнуть перебои с поставками детского питанияГазета Кемерова 01:52
Производители детского питания предупредили о возможных перебоях поставок в Россию. Связано это с ужесточением мер ветеринарного контроля, пишет газета «Коммерсант». Новые меры начнут действовать в апреле.
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Danone — один из крупнейших поставщиков детского питания в стране (бренды Nutrilon и Neocate). Как рассказала госпожа Балабанова, риски связаны с проектом изменений решения комиссии Таможенного союза, который ужесточает требования к ввозу продукции, подлежащей ветеринарному контролю.Коммерсантъвчера в 17:52
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В корабле «Союз» найдена пыль от сверления отверстия
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Футбол
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Происшествия
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Инвестпрограмма «МРСК Урала» вырастет до 13 млрд рублей в 2019 году
Инвестиционная программа "МРСК Урала" (входит в "Россети") в 2019 году вырастет до 13 млрд рублей с 8 млрд рублей в 2018 году.
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Экономика
«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%
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Наука
Ученые выяснили, что помогает жить дольше
Оказывается, что дольше живут те самки, которым помогали справляться с птенцами.
Обновлено вчера в 19:07
Музыка
Умер Скотт Уокер, которого называли «Сэлинджером поп-музыки»
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В Москве мужчина умер в здании суда
В здании Кузьминского суда Москвы умер мужчина, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.
Обновлено в 06:35
Происшествия
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Пожар произошел в ангаре на территории бывшей фермы в деревне Сергеево. На складе находились бочки с примесями для бензина.
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Политика
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Политика
Погибшие «Гиви» и Захарченко остались в реестре избирателей на Украине
Как отмечается, среди них находятся погибшие бывший глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и "Гиви", командир батальона "Сомали" Михаил Толстых.
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Экономика
Медведев подписал документы о порядке расселения аварийного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.
Обновлено в 07:35
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В 2015 году более трех миллионов людей по всему миру страдали от меланомы — злокачественной раковой опухоли кожи, которая развивается из пигментных клеток, производящих меланины.
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Ольга Бузова ответила хейтерам по поводу маленькой груди
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Транспорт
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Культура
Путин вручит премии молодым деятелям культуры и искусства
Президент России Владимир Путин завтра, 26 марта, вручит премии молодым деятелям культуры, а также премии главы государства в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Обновлено в 06:01
Футбол
Ещенко тренировался в общей группе «Спартака»
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Актриса Юлия Пересильд показала подросших дочерей от Алексея Учителя
Актриса Юлия Пересильд опубликовала в соцсетях фотографию с дочерьми от кинорежиссера Алексея Учителя - 9-летней Аней и 6-летней Марией.
Обновлено в 07:27
Общество
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind), сообщает пресс-служба регулятора.
Обновлено в 08:15
Путешествия
Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
Обновлено вчера в 02:51
Политика
Россия может сохранить транзит газа через Украину
Напомним, что настоящий контракт на транзит газа через границу истекает 31 декабря 2019 года.
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