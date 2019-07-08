Экономика
В России могут вдвое повысить акцизы на виноАБН 08 июля в 23:24
Предлагается акцизы на тихие вина повысить с 18 до 31 руб. за 1 литр, а акцизы на игристые вина поднять с 36 до 40 руб. за 1 литр. Новые ставки акцизов планируют ввести уже в 2020 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Олега Осипова.
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с чего всё началось
Правительство предложило повысить с 2020 г. ставки акцизов на вино: на тихие вина – с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».Ведомости08 июля в 16:44
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Правительство предлагает с будущего года увеличить акцизы на вино более чем на 70%
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