Правительство предложило повысить с 2020 г. ставки акцизов на вино: на тихие вина – с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».

с чего всё началось

Предлагается акцизы на тихие вина повысить с 18 до 31 руб. за 1 литр, а акцизы на игристые вина поднять с 36 до 40 руб. за 1 литр. Новые ставки акцизов планируют ввести уже в 2020 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Олега Осипова.

В России могут вдвое повысить акцизы на вино

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