В России могут ужесточить правила призыва в армиюREGNUM 03:31

Предложенные Минобороны поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» (имеются в распоряжении «Известий») позволят комиссиям ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали.

с чего всё началось

Отмечается, что поправки позволят бороться с врачами, которые за вознаграждение выдают заключения, позволяющие освобождать призывников от прохождения военной службы. Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое.

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