Политика

В России могут ужесточить правила призыва в армиюREGNUM 03:31

Отмечается, что поправки позволят бороться с врачами, которые за вознаграждение выдают заключения, позволяющие освобождать призывников от прохождения военной службы. Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое.
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с чего всё началось

Ограниченно негоден: Минобороны готово ужесточить правила призыва

Предложенные Минобороны поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» (имеются в распоряжении «Известий») позволят комиссиям ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали.
Известиявчера в 17:02

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Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

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РЕН ТВ00:42

СМИ узнали о планах Минобороны ужесточить правила призыва

РБКвчера в 21:33

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ТАССвчера в 20:56

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Телеканал 360°вчера в 19:16

Минобороны предлагает ужесточить процедуру прохождения медкомиссии

Известиявчера в 18:55
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