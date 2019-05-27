Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армиюREGNUM 03:31
Отмечается, что поправки позволят бороться с врачами, которые за вознаграждение выдают заключения, позволяющие освобождать призывников от прохождения военной службы. Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое.
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с чего всё началось
Предложенные Минобороны поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» (имеются в распоряжении «Известий») позволят комиссиям ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали.Известиявчера в 17:02
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Происшествия
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Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за опасной проблемы
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Здоровье
Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин
Обновлено вчера в 18:57
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Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
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Хоккей
В Сеть попало видео празднования Овечкиным бронзы ЧМ-2019
В Сеть попало видео празднования победы в финальном матче чемпионата мира - 2019 над сборной Чехии нападающего команды России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
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Таксистам могут запретить работать сверх нормы
Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
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Политика
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Экономика
«Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники
Сам «Юлмарт» будет выступать лишь онлайн-витриной и местом получения заказов, договор купли-продажи заключается между покупателем и продавцом после полной предоплаты, а формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и таможенным оформлением товаров будет заниматься логистический партнер «Юлмарта» в Китае.
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Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
Обновлено в 03:35
Экономика
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
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«Ньюкасл» будет продан шейху из Арабских Эмиратов
Новым хозяином "Ньюкасла" станет шейх из Объединенных Арабских Эмиратов, двоюродный брат владельца "Манчестер Сити" шейха Мансура ибн Зайда аль Нехайяна.
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Политика
Трамп первым встретился с новым императором Японии
Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, встретившимся с новым императором Японии Нарухито, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
В Подмосковье ребенок оказался в реанимации после нападения собаки
Обновлено вчера в 18:25
Шоу-бизнес
Сын миллиардера Маркелова опубликовал первое фото с Катей Жужей
В первых числах мая СМИ сообщили о свадьбе ведущей «Дома-2» Кати Жужи и Артема Маркелова, сына миллиардера Валерия Маркелова.
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Политика
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине
Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
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Ураган сорвал концерт Анны Семенович на Кубани
Дождь и сильный ветер помешали проведению концерта певицы Анны Семенович на Кубани, о чем она сообщила в Instagram.
Обновлено в 01:45
Происшествия
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В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Экс-глава Минобороны ДНР объяснил отступление из Славянска в 2014 году
Бывший глава Минобороны самопровозглашённой Донецкой народной республики и экс-командующий армией республики Игорь Стрелков в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ» рассказал о причинах отступления из Славянска и Краматорска.
Обновлено в 02:06
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Экономика
В Auchan зачастили арендодатели
Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.
Обновлено вчера в 18:18
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В Кремле рассказали о судьбе задержанных украинских моряков
Позиция Кремля по инциденту с украинскими моряками в Керченском проливе остается неизменной. Их судьбу решат следствие и суд.
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Гаджеты
В Windows прекратили работать с Huawei
Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.
Обновлено в 02:05
Кино
Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс»
Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.
Обновлено вчера в 21:18
Политика
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Единоборства
Нурмагомедов провел спарринг со своим отцом
Обновлено в 02:58