Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армиюГазета.Ru вчера в 21:10
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, ведомство предлагает ввести контрольное медицинское освидетельствование.
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с чего всё началось
Предложенные Минобороны поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» (имеются в распоряжении «Известий») позволят комиссиям ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали.Известиявчера в 17:02
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Происшествия
Москвичка бросила ребенка в торговом центре
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Заявлено, что Турция поставила оружие боевикам в Идлиб
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия
В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста
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Обновлено вчера в 22:34
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Верка Сердючка рассказала о детях Потапа и Насти
Артист Андрей Данилко, спевший на свадьбе украинских поп-звезд Потапа и Насти в образе эпатажной проводницы Верки Сердючки, рассказал об их планах на родительство.
Обновлено в 04:57
Политика
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине
Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Культура
На фестивале «Happy cat» в Брянске нашли хозяев 14 бездомных животных
Седьмой фестиваль в поддержку бездомных животных «Happy cat» состоялся в Бежицком районе города Брянска.
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Политика
Кремль: судьбу задержанных украинских моряков решит суд
Судьбу украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе, решит суд, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе
Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.
Обновлено в 04:43
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» запущена с Плесецка
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк.
Обновлено в 02:45
Политика
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕС
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Одессе вспыхнули беспорядки в исправительной колонии
Беспорядки вспыхнули в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе: здание горит, произошел массовый побег, есть информация о заложниках и гибели одного или нескольких заключенных, передает в понедельник издание "Думская.net".
Обновлено в 05:13
Политика
Россия пообещала помочь поговорить властям и оппозиции Венесуэлы
В российском МИД пообещали посодействовать в выстраивании диалога между властями и оппозицией Венесуэлы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:56
Транспорт
Таксистам хотят запретить работать сверхурочно
Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Общество
Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате
Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Футбол
Агент Эрнандеса подтвердил, что футболист покинет ЦСКА
Пабло Бентанкур, агент нападающего московского ЦСКА Абеля Эрнандеса, подтвердил, что его клиент покинет команду.
Обновлено в 04:39
Политика
Советник Зеленского возглавил партию «Слуга народа»
Обновлено в 04:49
Авто
Компания BMW представила новое поколение BMW 1-Series
Баварский автопроизводитель наконец представил хэтчбек BMW 1-Series третьего поколения.
Обновлено в 02:44
Общество
Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока
Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Политика
Зеленский обвинил депутатов в уничтожении легитимности рады
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады и заявил, что их деятельность «уничтожила легитимность парламента».
Обновлено в 05:09
Экономика
Аналитики назвали районы Подмосковья с наибольшим ростом цен на дачи
С мая 2018 года стоимость дач и коттеджей увеличилась в 23 из 70 исследуемых «Мир квартир» регионов, в остальных аналитики зафиксировали снижение цен.
Обновлено в 04:41
Футбол
Фернандес стал лучшим игроком сезона РПЛ по версии InStat Index
Защитник ЦСКА Марио Фернандес стал лучшим игроков сезона РПЛ по версии InStat Index. Армеец набирал 307 баллов в среднем за матч.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
Губернатор Иркутской области попал в больницу
Обновлено в 03:47
Политика
Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко
Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошел его конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:09
Здоровье
В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку
В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28