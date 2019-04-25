Экономика
Медведев предлагает включать в стаж весь декретный отпускБанки Сегодня 03:16
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение изучить вопрос увеличения страхового стажа, начисляемого за периоды отпуска по уходу за ребенком – с 1,5 до 3 лет. Рассмотреть вопрос должны уже до 20 мая этого года.
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Медведев поручил проработать увеличение включаемого в стаж периода ухода за ребенком
Rambler News Serviceвчера в 07:44
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В Подмосковье поймали криминального лидера бандитской группировки
В Московской области полицейские поймали главаря преступной группы, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
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Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью
Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
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Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
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ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»
Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
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Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
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Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
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В Башкирии автомобиль налетел на пассажирский автобус
Как сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, легковой автомобиль ВАЗ-2112, за рулем которого находился 37-летний местный житель, двигаясь со стороны Белорецка, на повороте налетел на пассажирскую "ГАЗель", стоявшую на остановке.
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Российские юниоры вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею
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Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия
По Договору России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который обязывает стороны сокращать ядерный арсенал, к 5 февраля 2018 года у США и России должно было остаться не более 1550 боеголовок.
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Автоспорт
В Баку стартует четвёртый этап Гран-при Формулы-1
Обновлено вчера в 22:30
Здоровье
Опасную для человека инфекцию обнаружили в двух хозяйствах в Приморье
Инфекция опасна для человека и передается через молоко зараженных коров или через молочные продукты, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Обновлено в 01:33
Общество
Умер ученый-атомщик Ярослав Штромбах
На 70-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся ученый-атомщик, доктор технических наук, помощник президента НИЦ "Курчатовский институт" Ярослав Игоревич Штромбах.
Обновлено в 02:23
Политика
Путин утвердил показатели оценки эффективности губернаторов
Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей субъектов, документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Авто
Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально
На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.
Обновлено вчера в 07:59
Футбол
Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»
В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства
Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
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ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено вчера в 13:31
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге
Пострадали четыре человека, находившиеся в автобусе.
Обновлено в 03:44
Экономика
Ценовой диапазон IPO компании HeadHunter на бирже Nasdaq составит $11-13,5 за ADS
Ценовой диапазон размещения американских депозитарных акций (ADS) российской рекрутинговой компании HeadHunter на бирже Nasdaq составит от 11 до 13,5 доллара за штуку, следует из документов, поданных компанией в комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC).
Обновлено в 03:54