Экономика

Медведев предлагает включать в стаж весь декретный отпускБанки Сегодня 03:16

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение изучить вопрос увеличения страхового стажа, начисляемого за периоды отпуска по уходу за ребенком – с 1,5 до 3 лет. Рассмотреть вопрос должны уже до 20 мая этого года.
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Медведев предложил увеличить период декрета, включаемый в стаж

Московский Комсомолецвчера в 07:58

Медведев раздал поручения министерствам

Народные новостивчера в 07:59

Медведев поручил проработать увеличение включаемого в стаж периода ухода за ребенком

Rambler News Serviceвчера в 07:44

Медведев поручил проработать вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам

Известиявчера в 07:20

Кабмин проработает возможность увеличения некоторых пенсионных выплат

ТАССвчера в 08:06

В России могут увеличить включаемый в стаж период ухода за ребенком

REGNUMвчера в 08:18

Работающим инвалидам могут проиндексировать пенсии по инвалидности

Российская газетавчера в 07:57
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Обновлено в 03:38
Общество

ФСИН отчиталась о числе освобожденных по закону «день за полтора»

Под закон о пересчете одного дня в СИЗО за полтора дня в исправительном учреждении и за два дня в колонии-поселении попали более 100 тыс. осужденных, из них 10 тыс. вышли на свободу.
Обновлено в 04:01
Общество

Россиянам могут запретить ввозить хамон и пармезан

Россиянам могут запретить ввозить в страну хамон и пармезан, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 02:18
Происшествия

В Подмосковье поймали криминального лидера бандитской группировки

В Московской области полицейские поймали главаря преступной группы, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:46
Политика

Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью

Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
Обновлено вчера в 10:44
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Политика

Си Цзиньпин подарил Путину «Легендарного шелкового скакуна»

Обновлено в 04:10
Политика

Бронепоезд Ким Чен Ына покинул вокзал Владивостока

Обновлено в 01:47
Общество

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

В Омске умер двухлетний мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

Обновлено в 02:23
Экономика

ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»

Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено вчера в 13:54
Политика

Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам

Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Авто

Названы самые популярные в России малолитражные автомобили с пробегом

Обновлено в 03:59
Происшествия

В Башкирии автомобиль налетел на пассажирский автобус

Как сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, легковой автомобиль ВАЗ-2112, за рулем которого находился 37-летний местный житель, двигаясь со стороны Белорецка, на повороте налетел на пассажирскую "ГАЗель", стоявшую на остановке.
Обновлено в 01:44
Хоккей

Российские юниоры вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Обновлено вчера в 11:56
Политика

Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия

По Договору России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который обязывает стороны сокращать ядерный арсенал, к 5 февраля 2018 года у США и России должно было остаться не более 1550 боеголовок.
Обновлено в 00:40
Автоспорт

В Баку стартует четвёртый этап Гран-при Формулы-1

Обновлено вчера в 22:30
Здоровье

Опасную для человека инфекцию обнаружили в двух хозяйствах в Приморье

Инфекция опасна для человека и передается через молоко зараженных коров или через молочные продукты, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Обновлено в 01:33
Общество

Умер ученый-атомщик Ярослав Штромбах

На 70-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся ученый-атомщик, доктор технических наук, помощник президента НИЦ "Курчатовский институт" Ярослав Игоревич Штромбах.
Обновлено в 02:23
Политика

Путин утвердил показатели оценки эффективности губернаторов

Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей субъектов, документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 02:41
Происшествия

В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик

В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Авто

Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально

На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.
Обновлено вчера в 07:59
Футбол

Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»

В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика

Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии

Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено вчера в 08:18
Политика

В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства

Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Политика

ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского

Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено вчера в 13:31
Музыка

Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами

Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге

Пострадали четыре человека, находившиеся в автобусе.
Обновлено в 03:44
Экономика

Ценовой диапазон IPO компании HeadHunter на бирже Nasdaq составит $11-13,5 за ADS

Ценовой диапазон размещения американских депозитарных акций (ADS) российской рекрутинговой компании HeadHunter на бирже Nasdaq составит от 11 до 13,5 доллара за штуку, следует из документов, поданных компанией в комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC).
Обновлено в 03:54
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