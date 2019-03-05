Экономика

В России могут установить минимальную цену на пивоREGNUM вчера в 23:50

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил установить минимальную цену на пиво в России, соответствующая инициатива уже направлена в министерство финансов, сообщает 5 марта «Известия».
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с чего всё началось

Изменили пену: в России хотят установить минимальную цену на пиво

Расчет по минимуму Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции рассчитал минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
Известиявчера в 16:02

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СМИ: в России могут установить минимальную цену на пиво

РИА Новости04:28

На пиво установят минимальную цену

News.ruвчера в 18:09

Эксперт оценил последствия от введения минимальной цены на пиво

Известия02:19

Производители выступили против подъема минимальной цены на пиво

РЕН ТВ00:50

Пиву в России захотели установить минимальную цену

Lenta.ruвчера в 21:41

«Известия»: производители ячменя и солода предложили установить минимальную цену на пиво

ТАССвчера в 20:46

Эксперт оценил предложение ввести минимальные цены на пиво в России

ФАН02:13
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Происшествия

Машину мэра Якутска повредило упавшим с крыши снегом

Обновлено в 02:51
Наука

В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения от ВИЧ

В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения взрослого пациента от ВИЧ после пересадки ему костного мозга от донора с редкой врожденной устойчивостью к вирусу, пишет во вторник газета The Guardian.
Обновлено в 01:26
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Озвучена стоимость проезда по трассе М11 от Москвы до Петербурга

Стоимость проезда по скоростной автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом для легковых автомобилей составит около 2 тысяч рублей.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Подросток устроил стрельбу у школы на Кубани

Пневматический пистолет злоумышленник после стрельбы выбросил в канализацию.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО

Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

В Башкирии возбудили дело против избившего подчиненную полицейского

Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело в отношении полицейского, избившего подчиненную и угрожавшего ей убийством.
Обновлено в 04:16
Политика

Госдума во втором чтении одобрила запрет хостелов в жилых домах

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете хостелов и гостиниц в жилых домах.
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Общество

Названа возможная причина самоубийства вокалиста The Prodigy

Возможной причиной самоубийства вокалиста The Prodigy стал развод и депрессия, сообщает газета The Sun.
Обновлено в 03:15
Финансы

ЦБ 1 марта купил валюту для Минфина на 12,5 млрд рублей

Банк России купил валюту для Минфина на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 12,5 млрд рублей с расчетами 4 марта (фактически - 1 марта).
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Кургане уволили заклеившую ребенку рот скотчем воспитательницу

Воспитательница одного из детских садов города Кургана, которая заклеила ребенку рот скотчем, уволена и привлечена к уголовной ответственности.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Суд заочно арестовал бывшего подрядчика космодрома Восточный

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего подрядчика космодрома Восточный Виталия Гинзбурга, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Отец Децла рассказал о врожденном заболевании сына

Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

Китайский пассажирский самолет экстренно сел в Анадыре

Лайнер авиакомпании Air China рейса Пекин – Лос-Анджелес совершил экстренную посадку в Анадыре.
Обновлено вчера в 15:58
Общество

В Петербурге началась церемония прощания с Жоресом Алферовым

В Санкт-Петербургском научном центре РАН на Университетской набережной началась церемония прощания с выдающимся ученым Жоресом Алферовым.
Обновлено в 03:52
Политика

Россия не поддерживает ультиматум США об уничтожении всех ракет 9М729

Российское правительство не считает «проходным вариантом» ультиматум, выдвинутый США, об уничтожении всех российских ракет 9М729.
Обновлено в 03:57
Авто

AliExpress начнет продавать россиянам автомобили

AliExpress начинает в России онлайн-продажу автомобилей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.
Обновлено в 02:48
Политика

Лукашенко заявил о готовности изменить подходы к интеграции с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в ответ на инициативу российской стороны готова к изменению подходов к интеграции с Россией.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Потерпевшие просят возбудить новое дело о крушении Ту-154 в Сочи

Обновлено в 04:40
Политика

Члена российской делегации отказались пускать в Чехию

В Чехию не пустили одного из членов российской делегации, которая прибыла в Прагу на заседание двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Подрядчика стадиона ЧМ-2018 хотят арестовать за хищение 2,5 млрд

Основной субподрядчик полтора года назад уже обращался в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей в отношении владельца фирмы.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Два самолета из-за снега не смогли сразу сесть в «Пулково»

Два самолета, следовавшие в Петербург из Красноярска и Перми, не смогли с первой попытки сесть в «Пулково» 5 марта из-за обильного утреннего снегопада, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:50
Политика

Совет Европы: Расизм и гомофобия в России остаются безнаказанными

По мнению комиссии, нетолерантный публичный дискурс остается безнаказанным и неизменным.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

СК возбудил дело после порки подростка в магазине в Москве

Обновлено в 04:02
Политика

Задержанный в Греции россиянин назвал себя заложником

Российский предприниматель Евгений Калинин заявил, что его арест в Греции является незаконным, а местные власти захватили его «в заложники в интересах Украины».
Обновлено в 03:28
Происшествия

В Москве задержали активистов, швырнувших на могилу Сталина гвоздики

Обновлено в 04:08
Политика

Медведев перечислил условия сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью изданию Luxemburger Wort назвал условия для сохранения транзита газа через Украину после 2019 года.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Новосибирске мужчина с перитонитом 8 дней дожидался приема у хирурга

В феврале на своей странице в Twitter житель Новосибирска сообщал, что обратился в поликлинику в Советском районе города с острой болью в животе.
Обновлено в 03:12
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Шойгу сообщил о разработке новых военных спутников-разведчиков

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Спорт

Быкова стала второй в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде

Обновлено в 04:09
Происшествия

В Москве мошенник похитил 10 млн рублей с чужого счета в банке

Мошенник похитил 10 млн рублей со счетов одного из столичных банков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка полиции Москвы.
Обновлено в 04:10
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