Транспорт
Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицахРБК вчера в 21:52
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) предлагает пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках.
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с чего всё началось
Минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей могут уменьшить на 0,5 м в ширину и почти на столько же –– в длину, рассказал «Известиям» руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.Известиявчера в 17:01
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Обновлено в 08:24
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Политика
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Первый этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию завершится до конца недели, сообщил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
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