Транспорт

В России могут сузить парковочные местаRT на русском вчера в 21:15

Как сообщает газета "Известия", по действующим стандартам минимальные размеры парковочного места для легковушки составляют 5,3 на 2,5 м. Согласно предварительному национальному стандарту, который в настоящее время проходит общественное обсуждение, размеры машино-места будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка.
Читать в источнике
Обсудить46
с чего всё началось

Все по-тесному: в городах хотят сузить парковочные места

Минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей могут уменьшить на 0,5 м в ширину и почти на столько же –– в длину, рассказал «Известиям» руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Размер парковочного места могут уменьшить – газета

Интерфакс03:49

«Известия»: Росстандарт предлагает сократить размер парковочного места для легковых авто

ТАССвчера в 20:59

В Федерации автовладельцев России поддержали идею сузить парковочные места

RT на русском03:28

Парковочные места хотят сузить в России

Газета.Ru01:24

Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицах

РБКвчера в 21:52

В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах

РИА Новостивчера в 21:28

ФАР поддержала идею сузить парковочные места на улицах

Известия04:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:12, Вашингтон
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм

Обновлено в 11:49
Музыка

Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском

Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия

Михаил Абызов отказался сотрудничать со следствием

Обвиняемый в мошенничестве экс-министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов отказался сотрудничать со следствием и давать показания.
Обновлено в 10:11
Политика

Российское гражданство получили около 7 тысяч жителей Донбасса

Российское гражданство по упрощенной схеме получили около 7 тьсяч жителей Донбасса, еще 30 тысяч ждут такого решения.
Обновлено в 12:02
Здоровье

У петербурженки родилась четверня

37-летняя Оксана родила четверых детей за раз — трех сыновей и дочь.
Обновлено в 11:32
Политика

Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Политика

Четверть питьевой воды в РФ оказалась подделкой

Более 25% продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на годовом отчете президенту Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия

В пожаре в детском лагере в Хабаровском крае погибло четверо детей

Обновлено в 06:02
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Обновлено в 08:53
Экономика

Поток мигрантов в Россию признали аномальным

Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Общество

Дума разрешит студентам преподавать в школах

Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, дающий студентам старших курсов право заниматься преподаванием в школах еще до получения диплома.
Обновлено в 09:27
Происшествия

В Австралии фургон с 273 кг наркотиков врезался в полицейскую машину

В Сиднее микроавтобус, перевозивший наркотики на сумму более 140 миллионов американских долларов, задел полицейскую машину, припаркованную около участка.
Обновлено в 06:35
Футбол

«Ростов» не комментирует действия силовиков после матча со «Спартаком»

Футбольный клуб «Ростов» сделал заявление после драки с участием болельщиков «Спартака».
Обновлено в 06:12
Экономика

Акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС

На внеочередном общем собрании акционеров компании «Энел Россия» была одобрена сделка по её продаже, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие

ВКС России посчитали действия пилотов ВВС Южной Кореи хулиганскими

Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назвал действия летчиков ВВС Южной Кореи, которые были зафиксированы во время сопровождения российских и китайских самолетов над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей, воздушным хулиганством.
Обновлено в 11:36
Общество

В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия

Рейс «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за неполадок на борту

Российский пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из столицы Норвегии — Осло в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за нештатной ситуации на борту.
Обновлено в 10:18
Политика

Лидер партии Зеленского высказался о русском языке для Донбасса

Лидер партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более широком использовании русского языка в Донбассе и других регионах страны.
Обновлено в 10:43
Политика

Трамп поздравил Джонсона с избранием на пост британского премьера

Президент США Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на должность нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии.
Обновлено в 08:07
Политика

В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки

«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:40
Футбол

Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив»

Центральный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом» доверили бригаде Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Вертолет с россиянами разбился в Италии

Обновлено в 11:39
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 11:17
Здоровье

Десять волгоградцев пострадали от укусов гадюк

Как пояснили в медицинском учреждении, среди пострадавших было двое детей. Всего в Волгоградской области насчитывается 7 видов змей.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Раскрыт способ массовой казни в Чечне

Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.
Обновлено в 12:02
Авто

Kia представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia выпустила новый кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес

Посвежевшая жена Гогена Солнцева улетает отдыхать с другим мужчиной

Правда, подписчиков насторожил один интересный момент: жена Солнцева летит отдыхать без него, зато с другим мужчиной, а именно, со своим другом детства.
Обновлено в 08:37
Авто

Audi A7 Sportback получил новую модификацию в России

Audi A7 Sportback получил новую модификацию в России с двухлитровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 245 лошадиных сил при 370 Нм крутящего момента.
Обновлено в 09:54
Энергетика

ЛУКОЙЛ нашел место для нефтехимии

Обновлено в 11:37
Энергетика

Цена на газ для населения на Украине в августе снизится на 5,5%

Цена на газ для населения на Украине в августе снизится на 5,5% по сравнению с июлем и составит не более 4640 гривен (179 долларов — ред.) за тысячу кубометров, сообщается на сайте кабмина Украины.
Обновлено в 09:12
Главное