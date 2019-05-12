Экономика
В России могут создать единый реестр туристических агентствВедомости вчера в 15:35
В России может появиться единый федеральный реестр туристических агентств, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на советника руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрия Горина.
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Футбол
«Лион» в гостях разгромил «Марсель»
«Марсель» на своем поле принимал «Лион» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах в порту
Обновлено вчера в 04:54
Политика
Майк Помпео отменил визит в Москву
Госсекретарь США Майк Помпео отменил свою поездку в Москву.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках
Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Политика
Зеленского призвали присягнуть националистам
Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Силовики во второй раз за месяц пришли с обысками в мэрию Якутска
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в мэрии Якутска, сообщают местные издания News.Ykt.Ru и ЯСИА со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:44
Музыка
Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»
Обновлено вчера в 16:54
Экономика
В России перестали чеканить копейки
В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
В Волгограде произошел пожар в частном доме и ангаре
Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено 11 мая в 12:37
Экономика
ОАО РЖД предложено перебросить 80 млрд руб. на СШХ-2
ОАО РЖД предложено перебросить 80 млрд руб. на СШХ-2 Железная дорога Бованенково—Сабетта (Северный широтный ход-2) может быть частично профинансирована за счет переброски 80 млрд руб. с инвестпрограммы ОАО РЖД, касающейся реконструкции Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве
Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Армия и оружие
Российский атомный ракетоносец поменял внешний вид
Стратегические атомные ракетоносцы проекта 955 «Борей» получили новый внешний вид.
Обновлено вчера в 21:24
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено вчера в 01:44
Экономика
Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое
«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено вчера в 17:05
Футбол
Олег Кононов: «Спартак» по всем показателям был лучше «Уфы»
Обновлено вчера в 12:31
Общество
В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных
Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 00:54
Происшествия
Автобус обстреляли из автомобиля в Москве
В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Украинские солдаты отказались выполнять приказ и застрелили командира
Обновлено вчера в 03:02
Политика
Египет и Саудовская Аравия призвали Трампа изменить политику в Ливии
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвали американского лидера Дональда Трампа изменить политику США в Ливии, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 01:00
Кино
Что произошло в пятой серии «Игры престолов»
Телеканал HBO выпустил пятый эпизод восьмого сезона «Игры престолов» — предпоследний в сезоне и сериале в целом.
Обновлено в 02:12
Политика
Трамп заявил о контроле над торговыми отношениями США с Китаем
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США находятся в торговых отношениях с Китаем там, где хотят.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Число жертв циклона «Фани» в Индии возросло до 64 человек
Число жертв мощного циклона "Фани", обрушившегося в начале текущего месяца на восточный индийский штат Орисса, возросло до 64 человек, сообщает в понедельник телеканал NDTV.
Обновлено в 00:17
Кино
«Игра престолов»: HBO показала 5 эпизод финального сезона
Канал HBO показала 5 эпизод финального сезона "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:39
Теннис
Хачанов сохранил свои позиции в рейтинге ATP
Карен Хачанов сохранил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на СМИ.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Два человека погибли от взрыва газа в Ростовской области
Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в Ростовской области. Погибли два человека, в том числе один ребёнок.
Обновлено 11 мая в 21:02