В России могут создать единый реестр туристических агентствВедомости вчера в 15:35

В России может появиться единый федеральный реестр туристических агентств, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на советника руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрия Горина.

В России могут создать единый реестр туристических агентств

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