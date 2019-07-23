Экономика

Российские банки предупредили о сокращении платежных терминаловREGNUM вчера в 06:04

В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.
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«Историю отмотали на несколько лет назад». В России может уменьшиться число платежных терминалов

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Россиян оставят без платежных терминалов

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Банки предупредили о сокращении платежных терминалов из-за нового закона

РБКвчера в 01:00
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 00:33, Вашингтон
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Четыре человека погибли в результате катастрофы легкого самолета на севере Мексики.
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Общество

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Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
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Армия и оружие

Швеция уже не может создать боевой самолет будущего в одиночку

Происходящее постепенно удорожание высокотехнологичной боевой техники все более сужает круг стран, способных предложить мировому рынку достойные изделия.
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В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
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При выборе салата важно обращать внимание на листья, советует Зайцева.
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В Севастополе в новостройке рухнул лифт с тремя пассажирами внутри.
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