Экономика
В России могут сократить количество платежных терминаловNewvz.ru 06:34
В связи с новыми требованиями к контрольно-кассовой технике по стране может резко уменьшиться количество платежных терминалов, передает РБК. Закон, принятый Госдумой на прошлой неделе, запрещает использование в терминалах удаленной ККТ.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 15:25, Вашингтон
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Общество
Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля
"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 13:28
Здоровье
Названы регионы с самым высоким уровнем заболеваемости детской астмой
Наивысший показатель заболеваемости среди детей до 14 лет в 2017 году зафиксирован в Республике Марий Эл – 783 случая на 100 тысяч детского населения.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Уехавшие после драки из Чемодановки цыгане начали возвращаться домой
Цыганские семьи, уехавшие из пензенского села Чемодановка и соседних Лопаток после массовой драки, в которой один человек погиб и несколько пострадали, начали возвращаться домой, уже вернулись 177 человек, сообщил РИА Новости во вторник глава администрации Бессоновского района области Вячеслав Демичев.
Обновлено в 10:35
Наука
Учёные связали глобальное потепление и новую эпидемию кандидоза
Группа ученых опубликовала в научном журнале статью, в которой говорится об эпидемии кандидоза.
Обновлено в 14:52
Общество
В Москву придет сильное похолодание
Обновлено в 10:31
Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Авто
Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos
По сообщению пресс-службы компании, мировые продажи нового кроссовера KIA Seltos стартуют в 3 квартале нынешнего года.
Обновлено в 11:50
Общество
Москва закупит более 900 км гранитных бордюров
Обновлено в 05:02
Политика
Политик Константин Боровой попросил убежища в США
Бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США, об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки».
Обновлено в 13:45
Политика
МИД РФ опубликовал концепцию безопасности в Персидском заливе
На фоне растущей военно-политической напряженности в Персидском заливе МИД России опубликовал собственную концепцию коллективной безопасности для региона.
Обновлено в 15:19
Происшествия
В Башкирии мужчина убил жену из-за отказа в интимной близости
В Башкирии мужчину подозревают в убийстве своей 40-летней жены из-за отказа заняться с ним сексом.
Обновлено в 14:48
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Обновлено в 12:01
Происшествия
Назван инициатор массовых задержаний в Чечне
Обновлено в 13:06
Политика
Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей
Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.
Обновлено в 12:25
Экономика
Украина потребовала от России миллиард долларов за активы в Крыму
Киевский апелляционный суд удовлетворил иск Ощадбанка, дав ему право взыскать с России 1,1 миллиарда долларов «за активы, утерянные в Крыму», передает ТАСС.
Обновлено в 12:22
Кино
Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби разыграли телеведущего
Во время записи в кадре внезапно появилась Марго Робби и на вопрос ведущего, может ли он чем-то помочь, невозмутимо ответила, что просто прогуливается, после чего скрылась.
Обновлено в 11:51
Здоровье
Астрологи назвали, что поможет похудеть каждому знаку зодиака
Специалисты по небесным светилам уверены, что по расположению звезд можно определить лучший способ сбросить лишний вес для каждого знака Зодиака.
Обновлено в 10:54
Экономика
Сбербанк перечислил факторы риска при оформлении ипотеки
«При рассмотрении заявки на кредит Сбербанк оценивает ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитная история и другие»,— сообщил в интервью «РИА Новости» зампред правления банка Олег Ганеев.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
Reuters узнал о планах Европы собрать коалицию для защиты от Ирана
По словам одного из источников Reuters, миссией по защите жизненно важных морских путей для транспортировки нефти от Ирана может руководить совместное франко-британское командование.
Обновлено в 13:44
Наука
На дне Балтийского моря найден корабль эпохи Возрождения
Исследователи нашли уникальную находку на дне Балтийского моря.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые
Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 07:30
Происшествия
На съемках «Форсажа 9» разбился дублер Вина Дизеля
Каскадер Джо Уоттс, выступающий дублером актера Вина Дизеля, разбился во время съемок фильма "Форсаж 9".
Обновлено в 12:07
Политика
Лишившийся поста гендиректора «Рустави-2» Гварамия улетел в Киев
Как отмечает портал espersona. ge, вместе с уволенным гендиректором в Киев отправился и приближенный к Михаилу Саакашвили депутат и бизнесмен Коба Накопия, чей сын до недавнего решения ЕСПЧ был одним из дольщиков телекомпании.
Обновлено в 14:11
Политика
Трамп оценил важность диалога с Россией
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность ведения диалога с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:55