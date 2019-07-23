В связи с новыми требованиями к контрольно-кассовой технике по стране может резко уменьшиться количество платежных терминалов, передает РБК. Закон, принятый Госдумой на прошлой неделе, запрещает использование в терминалах удаленной ККТ.

В России могут сократить количество платежных терминалов

Политика Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.

Общество Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля "Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.

Здоровье Названы регионы с самым высоким уровнем заболеваемости детской астмой Наивысший показатель заболеваемости среди детей до 14 лет в 2017 году зафиксирован в Республике Марий Эл – 783 случая на 100 тысяч детского населения.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Происшествия Уехавшие после драки из Чемодановки цыгане начали возвращаться домой Цыганские семьи, уехавшие из пензенского села Чемодановка и соседних Лопаток после массовой драки, в которой один человек погиб и несколько пострадали, начали возвращаться домой, уже вернулись 177 человек, сообщил РИА Новости во вторник глава администрации Бессоновского района области Вячеслав Демичев.

Наука Учёные связали глобальное потепление и новую эпидемию кандидоза Группа ученых опубликовала в научном журнале статью, в которой говорится об эпидемии кандидоза.

Происшествия Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.

Авто Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos По сообщению пресс-службы компании, мировые продажи нового кроссовера KIA Seltos стартуют в 3 квартале нынешнего года.

Политика Политик Константин Боровой попросил убежища в США Бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США, об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки».

Политика МИД РФ опубликовал концепцию безопасности в Персидском заливе На фоне растущей военно-политической напряженности в Персидском заливе МИД России опубликовал собственную концепцию коллективной безопасности для региона.

Происшествия В Башкирии мужчина убил жену из-за отказа в интимной близости В Башкирии мужчину подозревают в убийстве своей 40-летней жены из-за отказа заняться с ним сексом.

Экономика Поток мигрантов в Россию признали аномальным Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.

Политика Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.

Экономика Украина потребовала от России миллиард долларов за активы в Крыму Киевский апелляционный суд удовлетворил иск Ощадбанка, дав ему право взыскать с России 1,1 миллиарда долларов «за активы, утерянные в Крыму», передает ТАСС.

Кино Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби разыграли телеведущего Во время записи в кадре внезапно появилась Марго Робби и на вопрос ведущего, может ли он чем-то помочь, невозмутимо ответила, что просто прогуливается, после чего скрылась.

Здоровье Астрологи назвали, что поможет похудеть каждому знаку зодиака Специалисты по небесным светилам уверены, что по расположению звезд можно определить лучший способ сбросить лишний вес для каждого знака Зодиака.

Экономика Сбербанк перечислил факторы риска при оформлении ипотеки «При рассмотрении заявки на кредит Сбербанк оценивает ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитная история и другие»,— сообщил в интервью «РИА Новости» зампред правления банка Олег Ганеев.

Армия и оружие Reuters узнал о планах Европы собрать коалицию для защиты от Ирана По словам одного из источников Reuters, миссией по защите жизненно важных морских путей для транспортировки нефти от Ирана может руководить совместное франко-британское командование.

Происшествия На съемках «Форсажа 9» разбился дублер Вина Дизеля Каскадер Джо Уоттс, выступающий дублером актера Вина Дизеля, разбился во время съемок фильма "Форсаж 9".

Политика Лишившийся поста гендиректора «Рустави-2» Гварамия улетел в Киев Как отмечает портал espersona. ge, вместе с уволенным гендиректором в Киев отправился и приближенный к Михаилу Саакашвили депутат и бизнесмен Коба Накопия, чей сын до недавнего решения ЕСПЧ был одним из дольщиков телекомпании.