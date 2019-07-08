Экономика
В России могут снять запрет на продажу алкогольных энергетиковКубань 24 вчера в 01:23
Страны Евразийского экономического союза считают, что запретом на продажу алкогольных энергетиков Россия создала дополнительный барьер для торговли на рынке союза, чего не имела права делать в одностороннем порядке.
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с чего всё началось
В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.Известия07 июля в 17:01
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В Совфеде оценили возможность снятия запрета на производство и оборот алкоэнергетиков
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