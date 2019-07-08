Экономика

В России могут снять запрет на продажу алкогольных энергетиковКубань 24 вчера в 01:23

Страны Евразийского экономического союза считают, что запретом на продажу алкогольных энергетиков Россия создала дополнительный барьер для торговли на рынке союза, чего не имела права делать в одностороннем порядке.
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В бодрый час: алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки

В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.
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REGNUM07 июля в 16:38

В бодрый час: алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки

Известия07 июля в 17:01
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В заключении аналитики подсчитали, что Apple удастся реализовать почти 200 миллионов iPhone в следующем году.
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Парк усадьбы Люблино откроют для горожан до конца лета.
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Как пишет "Российская газета", в ведомстве пояснили, что возникают ситуации, когда отпуск сотрудника может оказать плохое влияние на работу предприятия, в таком случае работодатель может перенести отпуск с согласия работника на следующий год.
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