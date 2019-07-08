Экономика

В России могут снять запрет на продажу алкогольных энергетиковКубань 24 01:23

Страны Евразийского экономического союза считают, что запретом на продажу алкогольных энергетиков Россия создала дополнительный барьер для торговли на рынке союза, чего не имела права делать в одностороннем порядке.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

В бодрый час: алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки

В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В Совфеде оценили возможность снятия запрета на производство и оборот алкоэнергетиков

RT на русском12:24

Онищенко прокомментировал возврат на рынок алкоэнергетиков

Комсомольская правда10:17

В бодрый час: алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки

Известиявчера в 17:01

СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

РБКвчера в 21:32

Алкогольные энергетики могут вернуться в российские магазины

РЕН ТВвчера в 17:10

В России могут снять запрет на продажу алкоэнергетиков — СМИ

REGNUMвчера в 16:38

Минэкономразвития не поддержало инициативу ЕЭК о возврате в магазины алкоэнергетиков

ТАСС09:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 21:41, Вашингтон
Шоу-бизнес

Вдова Кобзона удивила поклонников своим омоложением

Обновлено в 09:54
Общество

В Приморье начнут строить центр реинтродукции дальневосточных леопардов

Обновлено в 21:09
Политика

Вице-премьера Украины по евроинтеграции не пустили на саммит с ЕС

Вице-премьера по евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 14:21
Общество

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено в 18:30
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по многолетнему спору «Газпрома» и «Нафтогазом» о цене поставок и объеме транзита российского газа.
Обновлено в 21:15
Наука

Быстрое укорочение теломер сократило жизнь

Быстрота укорочения теломер (концевых участков хромосом) сильно коррелирует с продолжительностью жизни, показали испанские ученые.
Обновлено в 12:26
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой

Обновлено в 19:45
Футбол

«Сампдория» хочет арендовать Ригони у «Зенита» с правом выкупа

Как сообщает источник, клуб хочет арендовать футболиста на 1 сезон за 1 миллион евро, а также включить в сделку право выкупа футболиста за 9 миллионов евро.
Обновлено в 19:21
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Супруг кассира из Башкирии, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке, утверждает, что проиграл украденные деньги в азартных играх.
Обновлено в 15:24
Политика

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Происшествия

На 40 млн рублей леса собирался переправить в Китай житель Приморья

Контрабанду более двух тысяч кубов пиломатериалов из манчжурских дуба и ясеня пресекли уссурийские таможенники и силовики.
Обновлено в 20:38
Футбол

Российские футболистки вышли в полуфинал Универсиады

Обновлено в 14:11
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Игры

Показали 13 минут геймплея Control

IGN опубликовала гемплейное видео Control. В ролике показали вступление и обучение.
Обновлено в 15:56
Общество

Журналиста обвинили в воздействии на подсознание

Суд впервые рассмотрит дело о злоупотреблении свободой информации В городской суд Якутска направлено дело по обвинению журналиста еженедельника "Якутск вечерний" Михаила Романова в злоупотреблении свободой информации (п. 1 ст. 13.15 КоАП РФ).
Обновлено в 18:30
Технологии

Экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, берегах и аэродромах

Экраноплан "Чайка", спроектированный в России, может стать универсальной транспортной системой, базирующейся как на воде, так и на берегах с небольшим уклоном и даже на аэродромах, сообщил РИА Новости председатель совета директоров ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Алексеева Георгий Анцев.
Обновлено в 21:05
Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Экономика

Сыграют в бутылку: ведомства поддержали идею о приеме тары в магазинах

Минприроды и Минпромторг концептуально поддержали идею провести в российских магазинах эксперимент по приему у населения тары, в том числе полимерной и стеклянной, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства.
Обновлено в 17:02
Политика

СМИ сообщают о возможной отставке губернатора Архангельской области

Ранее РБК сообщал о предстоящей отставке губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие

Ракетные корабли проекта «Буян-М» получат российские главные двигатели

Малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М" получат в будущем главные двигатели производства Коломенского завода и завода "Звезда", сообщил РИА Новости гендиректор Зеленодольского завода имени Горького Александр Карпов.
Обновлено в 07:07
Космос

Источник назвал дату следующего выхода астронавтов NASA в открытый космос

Следующий выход астронавтов NASA в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется в конце лета Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:52
Политика

Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

Свадьба Топалова с Тодоренко стоила больше 7 млн рублей

Певец Влад Топалов потратил на свадьбу с бывшей ведущей «Орла и решки» Региной Тодоренко свыше семи миллионов рублей.
Обновлено в 09:02
Политика

Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе

В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:07
Футбол

Неймар вернется в «Пари Сен-Жермен» 15 июля

Неймар да Силва Сантос, отец футболиста Неймара, заявил, что его сын вернется в расположение "Пари Сен-Жермен" 15 июля.
Обновлено в 16:36
Происшествия

Угроза минирования в посольстве США в Москве оказалась ложной

Угроза взрыва в здании посольства США на Новинском бульваре и в высотке на Кудринской площади Москве не подтвердилась.
Обновлено в 15:40
Политика

Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии

Проект заявления Госдумы о мерах в связи с «антироссийскими провокациями в Грузии» опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 15:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное