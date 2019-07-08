Экономика
Россию собираются обязать возобновить продажу алкогольных энергетиковСовершенно секретно вчера в 05:27
«Совершенно секретно»: Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, согласно которому Россия будет обязана отменить запрет на производство и продажу слабоалкогольных энергетических напитков. В настоящее время оборот алкогольных энергетиков в РФ запрещен, напомнили «Известия».
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с чего всё началось
В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.Известия07 июля в 17:01
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