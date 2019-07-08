В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.

с чего всё началось

Страны Евразийского экономического союза считают, что запретом на продажу алкогольных энергетиков Россия создала дополнительный барьер для торговли на рынке союза, чего не имела права делать в одностороннем порядке.

В России могут снять запрет на продажу алкогольных энергетиков

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