В России могут снова поднять тарифы на мусорАлтайская правда вчера в 04:22

В России могут вновь вырасти тарифы на мусор. В них предлагается включить траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту.

с чего всё началось

Тарифы на мусор в России могут вырасти примерно на 5%. В них планируется включить траты на рекультивацию – восстановление земли на отработанных свалках. Такую идею предложили участники рабочей группы, которые готовят доклад Госсовета по экологии президенту. В проект документа инициатива уже внесена.

В России могут снова поднять тарифы на мусор

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