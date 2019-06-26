В России могут снизить возраст совершеннолетияГазета.Ru вчера в 22:45

Глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) Александр Бугаев считает, что есть предпосылки для снижения возраста совершеннолетия. В России 27 июня отмечается День молодёжи.

с чего всё началось

Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".

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