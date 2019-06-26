Общество

В России могут снизить возраст совершеннолетияГазета.Ru вчера в 22:45

Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Росмолодежи не исключили возможности снижения возраста совершеннолетия

Глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) Александр Бугаев считает, что есть предпосылки для снижения возраста совершеннолетия. В России 27 июня отмечается День молодёжи.
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В Росмолодёжи заявили о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия

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В России могут снизить возраст совершеннолетия

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Глава Росмолодёжи рассказал, почему можно снизить возраст совершеннолетия

Life.ruвчера в 22:14

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ТК Звездавчера в 21:13
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"Ванкувер" направил квалификационные предложения 8 игрокам, в том числе нападающему Николаю Голдобину, сообщает официальный сайт клуба.
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Несмотря на сложности с Galaxy Fold, Samsung не собирается отказываться от выпуска складных смартфонов с гибким экраном.
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Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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По информации ведомства, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.
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Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
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Музыка

Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Экс-гитарист ВИА "Песняры" Аркадий Ивановский трагически погиб, передает агенство "БелТА". Сообщается, что 24 июня музыкант утонул.
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Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) представил на международном форуме "Армия-2019" противобактериальную полумаску-респиратор, не имеющую аналогов в мире.
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Сделку о продаже бани в центре Екатеринбурга проверяют прокуратура и СКР

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В России несколько увеличилось число жителей, хорошо относящихся к Украине, и в то же время стало меньше граждан, негативно воспринимающих соседнюю страну, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
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В Харькове вернули таблички с названием проспекта маршала Жукова

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Более 100 тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней

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В Госдуме назвали способ снизить цены на золотые слитки для россиян

Государственная дума рассмотрит законопроекты, которыми планируется повысить привлекательность инвестиций в золотые слитки у россиян.
Обновлено вчера в 13:46
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