В России могут снизить возраст совершеннолетияГазета.Ru вчера в 22:45

Глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) Александр Бугаев считает, что есть предпосылки для снижения возраста совершеннолетия. В России 27 июня отмечается День молодёжи.

с чего всё началось

Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".

В России могут снизить возраст совершеннолетия

Общество Дети миллиардера Мордашова пополнили список самых богатых людей мира Дети основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова быстро поднимаются вверх в рейтинге богатейших людей мира, пишет агентство Блумберг.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.

Политика Зеленский назначил «постпреда» в Крыму "Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в указе главы государства от 25 июня.

Транспорт В ГИБДД сообщили о рекорде превышения скорости на Крымском мосту Полиция зафиксировала максимальное превышение скорости движения на Крымском мосту в 243 км/ч.

Авто Audi презентовал обновленный кроссовер Audi Q7 Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.

Политика В Госдуму внесли законопроект о статусе ополченцев Дагестана В Государственную думу внесен проект закона, приравнивающий к ветеранам боевых действий дагестанских ополченцев, воевавших против боевиков.

Общество Тысячи человек погибнут от жары в Европе В прошлом году от жары умерли больше тысячи человек в Германии, а в 2003 году высокая температура убила 70 тыс. жителей Европы.

Происшествия Жертвами московского отравителя стали десять человек Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Политика Манукян жестко ответил Кикабидзе на слова о «Кремле-оккупанте» В своей беседе с ФАН член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян, имеющий грузинские корни, выразил мнение, что если бы сейчас был жив Фрунзик Мкртчян, то он "сгорел бы со стыда" после слов своего партнера по фильму "Мимино" Вахтанга Кикабидзе.

Футбол РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Политика Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Армия и оружие В Донецке предотвратили покушения на глав силовых ведомств ДНР «Сотрудники силовых ведомств ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сообщили в пресс-службе.

Музыка На Ural Music Night выступит пять немецких групп: площадки Чтобы не запутаться, Генконсульство Германии в Екатеринбурге подготовило путеводитель по немецким площадкам фестиваля.

Гаджеты SK Hynix начинает серийный выпуск первой в мире 128-слойной флеш-памяти 4D NAND Компания SK Hynix объявила о начале серийного выпуска первых в мире кристаллов 128-слойной флеш-памяти типа TLC 4D NAND плотностью 1 Тбит.

Авто BMW представил концепт электрического мотоцикла Vision DC Roadster О серийном будущем концепт-байка BMW Motorrad Vision DC Roadster германский мотопроизводитель пока не сообщает.

Происшествия СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать не соответствует действительности, сообщают "РИА Новости".

Политика Депутата Госдумы не пустили на Украину Украинские пограничники не пустили в страну депутата Госдумы РФ, которому запрещен въезд в Украину, отправили его в Россию обратным рейсом, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Происшествия В Саратове предотвратили теракт В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.

Политика Угрозу задержки «Северного потока-2» сочли реальной По словам Зеле, чем дольше Дания задерживает выдачу разрешения на строительство, тем реальнее становится отсрочка в сдаче проекта в эксплуатацию.

Политика Басилашвили резко высказался о конфликте с Грузией Народный артист СССР Олег Басилашвили резко высказался о конфликте России с Грузией. Актер сделал заявление для СМИ.

Общество Роскомнадзор начал готовить провайдеров к закону о суверенном Рунете Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете и уже направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.

Армия и оружие У станицы Луганская в ЛНР начался отвод войск от линии соприкосновения У станицы Луганская в ЛНР начался отвод вооруженных сил от линии соприкосновения, сообщает ТАСС со ссылкой на командование самопровозглашенной Луганской народной республики.