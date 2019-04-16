Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платнымиРИА Новости 01:19

В "Автонете" опираются на опыт Стокгольма, когда на перекрестках установили радары и камеры, деньги списывались с банковского счета водителя. В результате пробок стало меньше на 22 процента, а число ДТП сократилось на десять процентов.
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Перекрестки в России могут сделать платными. Эксперты назвали предложение абсурдным

Телеканал 360°09:27

В России предложили ввести платные перекрестки

Газета.Ru02:47

Автоэксперты о платных перекрестках: Это не поможет разгрузить дороги

ПРАЙМ04:50

В Минтрансе не обсуждают вопрос о платных перекрёстках в России

Говорит Москва05:44

Эксперт предупредил о росте числа пробок в России из-за платных перекрестков

Известия06:00

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

РИА Новости01:19

«Автонет» предложил решить проблему пробок за счет платных перекрестков

Коммерсантъвчера в 22:40
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:48, Ашберн
Происшествия

В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование

Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Общество

На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 06:34
Происшествия

Орловцам, стрелявшим из пневматики по детям, предъявлено обвинение

В Орле расследуют дело отморозков, стрелявших из пневматики по детям.
Обновлено в 05:28
Наука

Ученые: Таяние ледников создает угрозу радиоактивного загрязнения

Обновлено в 06:06
Происшествия

Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери

Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.
Обновлено в 09:39
Политика

Украинский суд отменил розыск и арест Шария

Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест видеоблогера Анатолия Шария и вернул его дело на дополнительное расследование в прокуратуру.
Обновлено в 04:14
Политика

Песков высказался об упрощении выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на данные СМИ о планах властей упростить выдачу российских паспортов гражданам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 05:28
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес

«Мы уже семья»: Виктория Лопырева не хочет свадьбы с Булатовым

Модель Виктория Лопырева недавно стала мамой, а отцом ее сына является бизнесмен Игорь Булатов.
Обновлено в 06:57
Энергетика

«Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 25%

Российский "Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту – на 60 млн куб. м в сутки, или на 25%, доведя их ориентировочно до 300 млн куб. м в сутки, сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Коболев.
Обновлено в 06:57
Авто

«АвтоВАЗ» предложил россиянам придумать названия для своих моделей

«С 15 по 29 апреля 2019 года посетители сайта Lada и подписчики социальных сетей смогут предложить варианты названий для будущих моделей автомобилей, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:46
Политика

Посла Франции возмутила шутка украинского ведущего о пожаре в Нотр-Дам

Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца, касающаяся пожара в Соборе Парижской Богоматери, возмутила посла Франции на Украине Изабель Дюмон.
Обновлено в 09:32
Футбол

Умер бывший гендиректор «Динамо» Сергей Фёдоров

Умер бывший генеральный директор московского «Динамо» Сергей Фёдоров.
Обновлено в 07:39
Культура

Аксенов раскритиковал название крымского фестиваля

Глава Крыма Сергей Аксенов упрекнул организаторов фестиваля «Таврида-ARTRUSSIA» в использовании иностранного языка.
Обновлено в 06:55
Происшествия

«Ренн» поможет восстановить собор Парижской Богоматери

Обновлено в 01:42
Общество

«Автонет» заявил, что внедрение платных перекрестков не планируется

Пресс-секретарь национальной технологической инициативы «Автонет» Ярослав Федосеев утверждает, что информация о предложении НТИ решить проблему пробок в России за счет платных перекрестков «не соответствует действительности».
Обновлено в 05:27
Наука

В Марианской впадине обнаружены питающиеся нефтью бактерии

Обновлено 14 апреля в 09:02
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Происшествия

На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

Обновлено в 06:03
Экономика

UniCredit выплатит США $1,3 млрд из-за нарушения санкций

Итальянский банк UniCredit выплатит США $1,3 млрд в рамках соглашения по урегулированию дела о нарушении санкций, сообщается на сайте минфина США.
Обновлено в 02:36
Авто

Lexus представил свой первый минивэн

Не исключено, что новый минивэн будет оснащаться и классическим бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 л и мощностью 300 л.с. Стоимость Toyota Alphard, на базе которого построен Lexus LM, составляет в России от 4 764 000 рублей.
Обновлено в 03:40
Экономика

Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16
Авто

Минпромторг рассчитывает на участие кабриолета Aurus в параде Победы

Минпромторг России рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 08:26
Политика

В Кремле подтвердили одобрение Путиным строительства ВСМ до Петербурга

Обновлено в 05:30
Армия и оружие

CNN: Пентагон изучает решения по «сдерживанию России» в Венесуэле

США разрабатывают военные решения для сдерживания «российского, китайского и кубинского влияния» в Венесуэле при правлении президента Николаса Мадуро.
Обновлено в 09:34
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Политика

Российский аэропорт переименовали из-за суеверия

Российский аэропорт Бесовец в Петрозаводске, Республика Карелия, переименовали в аэропорт Петрозаводск.
Обновлено в 08:53
Гаджеты

В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей

Обновлено вчера в 05:25
Спорт

Свидетельница в суде сравнила Кокорина и Мамаева с бандитами из 90-х

Обновлено в 09:06
Футбол

Клаудио Маркизио отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери

Итальянский хавбек петербургского футбольного клуба «Зенит» Клаудио Маркизио прокомментировал пожар, который случился в соборе Парижской Богоматери в самом сердце столицы Франции.
Обновлено в 07:34
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