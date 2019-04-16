Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платнымиРИА Новости 01:19
В "Автонете" опираются на опыт Стокгольма, когда на перекрестках установили радары и камеры, деньги списывались с банковского счета водителя. В результате пробок стало меньше на 22 процента, а число ДТП сократилось на десять процентов.
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Происшествия
В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование
Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Общество
На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей
Обновлено в 06:34
Происшествия
Орловцам, стрелявшим из пневматики по детям, предъявлено обвинение
В Орле расследуют дело отморозков, стрелявших из пневматики по детям.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери
Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.
Обновлено в 09:39
Политика
Украинский суд отменил розыск и арест Шария
Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест видеоблогера Анатолия Шария и вернул его дело на дополнительное расследование в прокуратуру.
Обновлено в 04:14
Политика
Песков высказался об упрощении выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на данные СМИ о планах властей упростить выдачу российских паспортов гражданам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
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Шоу-бизнес
«Мы уже семья»: Виктория Лопырева не хочет свадьбы с Булатовым
Модель Виктория Лопырева недавно стала мамой, а отцом ее сына является бизнесмен Игорь Булатов.
Обновлено в 06:57
Энергетика
«Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 25%
Российский "Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту – на 60 млн куб. м в сутки, или на 25%, доведя их ориентировочно до 300 млн куб. м в сутки, сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Коболев.
Обновлено в 06:57
Авто
«АвтоВАЗ» предложил россиянам придумать названия для своих моделей
«С 15 по 29 апреля 2019 года посетители сайта Lada и подписчики социальных сетей смогут предложить варианты названий для будущих моделей автомобилей, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:46
Политика
Посла Франции возмутила шутка украинского ведущего о пожаре в Нотр-Дам
Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца, касающаяся пожара в Соборе Парижской Богоматери, возмутила посла Франции на Украине Изабель Дюмон.
Обновлено в 09:32
Футбол
Умер бывший гендиректор «Динамо» Сергей Фёдоров
Умер бывший генеральный директор московского «Динамо» Сергей Фёдоров.
Обновлено в 07:39
Культура
Аксенов раскритиковал название крымского фестиваля
Глава Крыма Сергей Аксенов упрекнул организаторов фестиваля «Таврида-ARTRUSSIA» в использовании иностранного языка.
Обновлено в 06:55
Происшествия
«Ренн» поможет восстановить собор Парижской Богоматери
Обновлено в 01:42
Общество
«Автонет» заявил, что внедрение платных перекрестков не планируется
Пресс-секретарь национальной технологической инициативы «Автонет» Ярослав Федосеев утверждает, что информация о предложении НТИ решить проблему пробок в России за счет платных перекрестков «не соответствует действительности».
Обновлено в 05:27
Наука
В Марианской впадине обнаружены питающиеся нефтью бактерии
Обновлено 14 апреля в 09:02
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Происшествия
На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар
Обновлено в 06:03
Экономика
UniCredit выплатит США $1,3 млрд из-за нарушения санкций
Итальянский банк UniCredit выплатит США $1,3 млрд в рамках соглашения по урегулированию дела о нарушении санкций, сообщается на сайте минфина США.
Обновлено в 02:36
Авто
Lexus представил свой первый минивэн
Не исключено, что новый минивэн будет оснащаться и классическим бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 л и мощностью 300 л.с. Стоимость Toyota Alphard, на базе которого построен Lexus LM, составляет в России от 4 764 000 рублей.
Обновлено в 03:40
Экономика
Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении
Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16
Авто
Минпромторг рассчитывает на участие кабриолета Aurus в параде Победы
Минпромторг России рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
CNN: Пентагон изучает решения по «сдерживанию России» в Венесуэле
США разрабатывают военные решения для сдерживания «российского, китайского и кубинского влияния» в Венесуэле при правлении президента Николаса Мадуро.
Обновлено в 09:34
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Политика
Российский аэропорт переименовали из-за суеверия
Российский аэропорт Бесовец в Петрозаводске, Республика Карелия, переименовали в аэропорт Петрозаводск.
Обновлено в 08:53
Гаджеты
В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей
Обновлено вчера в 05:25
Футбол
Клаудио Маркизио отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери
Итальянский хавбек петербургского футбольного клуба «Зенит» Клаудио Маркизио прокомментировал пожар, который случился в соборе Парижской Богоматери в самом сердце столицы Франции.
Обновлено в 07:34