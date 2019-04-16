В России могут сделать некоторые перекрестки платнымиРИА Новости 01:19

В "Автонете" опираются на опыт Стокгольма, когда на перекрестках установили радары и камеры, деньги списывались с банковского счета водителя. В результате пробок стало меньше на 22 процента, а число ДТП сократилось на десять процентов.

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

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