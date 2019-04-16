Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платнымиРИА Новости 01:19
В "Автонете" опираются на опыт Стокгольма, когда на перекрестках установили радары и камеры, деньги списывались с банковского счета водителя. В результате пробок стало меньше на 22 процента, а число ДТП сократилось на десять процентов.
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Политика
Суд в Киеве обязал возбудить дело против спикера Рады Парубия
На Украине Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) возбудить дело против спикера украинской Рады Андрея Парубия из-за превышения служебных полномочий.
Обновлено в 05:06
Общество
Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО
Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 07:10
Наука
Графеновая пена сохранила мягкость на экстремальном холоде
Обновлено вчера в 00:59
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Здоровье
Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам и по субботам
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил ряд изменений в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
Названы спасенные из пожара в Нотр-Дам-де-Пари реликвии
Из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа, сообщил ответственный за богослужения священник (ректор) Патрик Шове в эфире BFM.
Обновлено вчера в 17:23
Экономика
Законопроект о новых специнвестконтрактах внесен в Госдуму
Правительство внесло в Государственную думу пакет законопроектов, устанавливающий обновленный механизм специнвестконтрактов для промышленности (СПИК 2.0).
Обновлено в 03:49
Кино
В интернете появились два экранных видео из «Мстителей: Финал»
Обновлено в 05:38
Общество
Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей
Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Спорт
Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой
Обновлено вчера в 13:27
Транспорт
В московском метро ограничили движение на красной ветке
"На восточном участке Сокольнической линии ограничена скорость движения поездов из-за проблем с узлом водоснабжения, не принадлежащим метрополитену,", - сообщается в аккаунте Московского метро в Twitter.
Обновлено в 05:30
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Политика
Путин направил Макрону телеграмму в связи с пожаром в Нотр-Даме
Президент России Владимир Путин выразил сочувствие своему коллеге Эммануэлю Макрону и всему французскому народу в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:35
Политика
В Кремле не комментируют планы по выдаче паспортов РФ жителям Донбасса
Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что российские власти намерены разрешить жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в упрощенном порядке получать гражданство РФ.
Обновлено в 06:10
Футбол
Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров
Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.
Обновлено в 07:40
Космос
Луна теряет по 200 тонн воды в год из-за метеоритов
Обновлено в 03:25
Игры
Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street
Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.
Обновлено в 03:37
Космос
SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy
Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Орловцам, стрелявшим из пневматики по детям, предъявлено обвинение
В Орле расследуют дело отморозков, стрелявших из пневматики по детям.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Саратовской области подросток выстрелил из пневматики в школьницу
Подросток 2006 года рождения выстрелил из пневматического пистолета. В результате металлический шарик попал в лицо девочке.
Обновлено в 07:12
Политика
В Роскомнадзоре рассказали об итогах проверки Би-би-си
Глава Роскомнадзора Александр Жаров завил, что вещатель телеканала BBC World News в РФ пока не понес наказание за нарушения, так как претензии к каналу RT в Британии не получили развития, и подтвердил намерение российского регулятора действовать "зеркально".
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
Модернизированные танки Т-90М поступят в войска в этом году
Поставки в российскую армию модернизированных танков Т-90М "Прорыв-3" начнутся в этом году, сообщил глава корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов.
Обновлено в 07:01
Авто
Lexus представил свой первый минивэн
Lexus LM стал первым минивэном в модельном ряду марки.
Обновлено в 03:40
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Общество
Полиция Лондона задержала более 100 экологических активистов
Обновлено в 05:01
Политика
Госдума приняла закон о суверенном интернете
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда
Обновлено в 05:32
Гаджеты
Новый техпроцесс Samsung уменьшит процессоры на 25%
По сравнению с 7-нм технологией новый процесс с использованием EUV обеспечивает увеличение эффективности логической зоны до 25% при снижении потребления энергии на 20% или 10-процентный рост производительности в результате улучшений архитектуры стандартного элемента, пишет Business Wire.
Обновлено в 03:55