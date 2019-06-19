Общество
В России могут сделать индивидуальные задания ЕГЭ и ОГЭREGNUM 01:14
Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут сделать индивидуальными. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства РФ Федеральному Собранию.
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с чего всё началось
Российское правительство приняло решение сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными. Такие данные содержатся в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, с которым ознакомились «Известия».Известиявчера в 18:45
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Задания ЕГЭ попробуют сделать индивидуальными с помощью искусственного интеллекта
Интерфаксвчера в 20:33
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Обновлено вчера в 16:26
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