Общество

В России могут сделать индивидуальные задания ЕГЭ и ОГЭREGNUM 01:14

Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут сделать индивидуальными. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства РФ Федеральному Собранию.
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с чего всё началось

Власти решили сделать ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными

Российское правительство приняло решение сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными. Такие данные содержатся в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, с которым ознакомились «Известия».
Известиявчера в 18:45

Подробнее о событии

Российские школьники ответили на идею сделать ЕГЭ индивидуальным

URA.Ru02:37

ЕГЭ и ОГЭ предложили сделать индивидуальными

РЕН ТВ04:13

Задания ЕГЭ попробуют сделать индивидуальными с помощью искусственного интеллекта

Интерфаксвчера в 20:33

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

Вести.Ru00:09

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 23:50

Задания ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными

RT на русском01:59

Власти решили сделать ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными

Известиявчера в 18:45
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Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Политика

Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

Обновлено в 07:11
Происшествия

В Подмосковье обрушился автомобильный мост через реку

Часть автомобильного моста через реку Лама в Московской области обрушилась, не выдержав проезжавшего грузовика.
Обновлено в 07:47
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено вчера в 14:57
Общество

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Обновлено 17 июня в 01:27
Экономика

Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Больше сорока цыган из Чемодановки переселились в Астраханскую область

Обновлено в 06:48
Происшествия

В Москве произошла массовая драка у метро

На востоке Москвы произошла массовая драка на ножах.
Обновлено в 01:32
Футбол

Денис Глушаков покинул «Спартак»

Обновлено в 06:06
Политика

Лаврова расстроил отказ Зеленского от диалога с Донецком и Луганском

Россия сожалеет об отказе президента Украины Владимира Зеленского от прямого диалога с Донецком и Луганском.
Обновлено в 08:16
Политика

Крым уже технологически не сможет обрабатывать днепровскую воду

Крымские обслуживающие предприятия уже технологически не смогут обрабатывать воду из Днепра, которая ранее поставлялась по Северо-Крымскому каналу.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Экономика

АТОР: российские туристы все больше стараются экономить на отдыхе

По словам Ломидзе, сегмент бюджетного отдыха растет.
Обновлено в 06:04
Общество

СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в Асбесте

Обновлено в 06:48
Общество

СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях

Минпросвещения и Министерство цифрового развития подготовили проект приказа, утверждающего создание цифровой образовательной среды (ЦОС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:59
Общество

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Авто

В России выпуск легковых авто в мае снизился на 6%

По данным Росстата, за 5 месяцев текущего года с российских конвейеров сошло 645 тыс. легковых машин – это на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 07:57
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Футбол

Менди успешно прошел медосмотр в «Реале» перед презентацией

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди успешно прошел медицинское обследование в университетской больнице Санитас Ла Моралея перед официальной презентацией.
Обновлено в 05:25
Гаджеты

«Женский» смартфон Xiaomi может получить откидную камеру

Обновлено в 06:05
Общество

Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО

Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 03:21
Политика

В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова

На вступлении в начале июня харьковский мэр назвал «отбросами общества» радикалов, которые снесли расположенный на проспекте бюст маршалу Георгию Жукову и пообещал вернуть улице историческое имя.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Многоквартирный жилой дом полыхает во Владивостоке

Обновлено в 01:34
Происшествия

В семи регионах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ

В семи российских регионах прошли обыски по делу о финансировании «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России).
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 22:30
Здоровье

Гидрометцентр: В Казани в воздухе превышено содержание этилбензола

В Казани в Московском районе было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) этилбензола, сообщает Гидрометцентр РТ.
Обновлено в 07:00
Теннис

Мария Шарапова одержала первую победу после длительного перерыва

В своем первом матче после возвращения на корт российская теннисистка одержала победу над Викторией Кужмовой, представительницей Словакии.
Обновлено вчера в 12:37
Теннис

Ллейтон Хьюитт получил wild card на Уимблдон

Обновлено в 08:14
Армия и оружие

Минобороны Украины перестало называть Зеленского уклонистом

Военную службу в Вооружённых Силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014–2015 годов не призывался, — сказано в ответе на запрос.
Обновлено в 04:27
Автоспорт

Квят потеряет места на старте Гран-при Франции из-за замены двигателя

Обновлено в 06:50
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