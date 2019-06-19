В России могут сделать индивидуальные задания ЕГЭ и ОГЭREGNUM 01:14

Российское правительство приняло решение сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными. Такие данные содержатся в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, с которым ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут сделать индивидуальными. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства РФ Федеральному Собранию.

В России могут сделать индивидуальные задания ЕГЭ и ОГЭ

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