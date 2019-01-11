Гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу России, разрешат сбивать. Об этом сказано в проекте постановления правительства, разработанном Минобороны.

с чего всё началось

Министерство обороны России подготовило проект постановления, согласно которому можно будет сбивать гражданские самолеты с людьми на борту.

В России могут разрешить сбивать гражданские самолеты

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