Армия и оружие
В России могут разрешить сбивать гражданские самолеты
В России могут разрешить сбивать гражданские самолетыГазета.Ru04:34
Министерство обороны России подготовило проект постановления, согласно которому можно будет сбивать гражданские самолеты с людьми на борту.
Газета.Ru04:34
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с чего всё началось
Гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу России, разрешат сбивать. Об этом сказано в проекте постановления правительства, разработанном Минобороны.Известиявчера в 16:02
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Армия и оружие
Западная коалиция во главе с США начала вывод войск из Сирии
Члены западной коалиции в Сирии, которую возглавляют США, начали выводить свои войска с Ближнего Востока.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Hill: Россия и Китай достигли «четвертого измерения» вооружений
По мнению отставного американского генерал-майора Говарда Томпсона, Россия и Китай достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере, на что указывает ввод в эксплуатацию гиперзвукового оружия.
Обновлено вчера в 21:09
Армия и оружие
Украина запускает серийное производство ракетного комплекса «Ольха»
Украина начинает серийное производство ракетного комплекса "Ольха", сообщил министр обороны Степан Полторак в интервью правительственной газете "Урядовый курьер".
Обновлено вчера в 12:32
Армия и оружие
Военные займутся расчисткой русла реки Буреи, перекрытого оползнем
Сайт Минобороны сообщает, что по поручению президента России Владимира Путина силы и средства Минобороны России задействуют для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Новое стелс-покрытие для кабин самолётов разработано «Ростехом»
Специалисты обнинского НПП "Технология", входящего в госкорпорацию "Ростех", разработали новый композитный материал, который уже применяется при остеклении кабин пилотов новейшего многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 и стратегического ракетоносца Ту-160, сообщает пресс-служба корпорации.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
США заблокировали сделку по F-16 между Израилем и Хорватией
К сожалению, США не дали соответствующего разрешения на поставку израильских самолетов F-16 «Барак» Республике Хорватии, сказал глава хорватского военного ведомства Дамир Крстичевич после встречи с генеральным директором Минобороны Израиля Уди Адамом.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
Американский десантный корабль покинул Черное море
Десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry оставил акваторию Черного моря после пятидневного пребывания в ней.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Первые РСЗО «Торнадо-С» получат войска Южного военного округа
Первые реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" получат войска Южного военного округа (ЮВО).
Обновлено вчера в 15:47
Армия и оружие
Порошенко заявил, что ВС Украины будут действовать по стандартам НАТО
Вооруженные силы Украины в 2020 году будут организованы и способны действовать полностью по стандартам НАТО, заявил президент страны Петр Порошенко во время поездки в четверг в Ровенскую область.
Обновлено вчера в 12:16
Армия и оружие
«Укроборонпром»: Украина продает оружие более чем в 100 странах
Первый замгендиректора ГП «Укроборонпром» Сергей Омельченко сообщил, что предприятия Украины изготавливают оружие, которое продается более чем в 100 странах мира.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Трех девушек из Северной Осетии ищут за связь с террористами
Трех девушек из Моздокского района Северной Осетии объявили в международный розыск за причастность к запрещенным террористическим организациям.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Израиль поставил Азербайджану барражирующие боеприпасы SkyStriker
Вооруженные силы Азербайджана получили на вооружение барражирующие боеприпасы (одноразовые беспилотники) SkyStriker производства израильской компании Elbit Systems, сообщает блог bmpd.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
ВСУ за неделю 37 раз нарушили «рождественское» перемирие
Военнослужащие Украины за минувшую неделю 37 раз нарушили режим прекращения огня, ситуация на фронте стабильно напряженная.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Эскадрилья истребителей в Челябинске пополнилась двумя Су-34
В распоряжение авиаполка Центрального военного округа в Челябинской области в январе 2019 года поступили два истребителя-бомбардировщика Су-34 – военная техника поставлена по гособоронзаказу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие
Турция продолжает подготовку к операции в Сирии — министр обороны
Обновлено в 04:26