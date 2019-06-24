В России могут «разморозить» цены на топливоМойка78 вчера в 03:00

1 июля истекает срок действия соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о контроле цен на бензин и дизтопливо на розничном и мелкооптовом рынках. Оно действует с ноября прошлого года.

с чего всё началось

Правительство России не планирует продлевать соглашение, которое позволят сдерживать цены на топливо. Соглашение между правительством и нефтяными компаниями, которое позволяло сдерживать цены на топливо, действовало в России с прошлого года. Действие соглашения уже продлевали.

В России могут «разморозить» цены на топливо

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