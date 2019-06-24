Энергетика

В России могут «разморозить» цены на топливоМойка78 вчера в 03:00

Правительство России не планирует продлевать соглашение, которое позволят сдерживать цены на топливо. Соглашение между правительством и нефтяными компаниями, которое позволяло сдерживать цены на топливо, действовало в России с прошлого года. Действие соглашения уже продлевали.
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Правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на бензин

1 июля истекает срок действия соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о контроле цен на бензин и дизтопливо на розничном и мелкооптовом рынках. Оно действует с ноября прошлого года.
Ведомости24 июня в 17:57

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Что будет с ценами на бензин, когда правительство их разморозит

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Источник: кабмин не планирует продлевать заморозку цен на топливо

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Lenta.ru24 июня в 14:51

Власти не будут продлевать заморозку цен на бензин

URA.Ru24 июня в 16:15
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 02:25, Вашингтон
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