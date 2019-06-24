Энергетика
В России могут «разморозить» цены на топливоМойка78 вчера в 03:00
Правительство России не планирует продлевать соглашение, которое позволят сдерживать цены на топливо. Соглашение между правительством и нефтяными компаниями, которое позволяло сдерживать цены на топливо, действовало в России с прошлого года. Действие соглашения уже продлевали.
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с чего всё началось
1 июля истекает срок действия соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о контроле цен на бензин и дизтопливо на розничном и мелкооптовом рынках. Оно действует с ноября прошлого года.Ведомости24 июня в 17:57
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Жительница США заплатила мошенникам около $136 тыс. после того, как ее убедили в том, что в ее компьютер вторглись "русские хакеры".
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Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.
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Скончался режиссер Валерий Харченко
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В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетия
Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет до более молодого возраста.
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Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
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Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
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Москва обновляет автобусный парк новыми моделями
До конца года планируется обновить автобусный парк еще на 700 машин.
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Из-за тайфуна в Японии эвакуируют более 100 тысяч человек
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Усадебные участки подтопило в Тайшетском районе и Нижнеудинске
В реках Бирюса и Уда резко поднялась вода, из-за чего в населенных пунктах уже подтапливает приусадебные участки.
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Нефть Brent поднялась выше 66 долларов
Стоимость нефти марки Brent превысила 66 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 00:49
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Человек-дерево из Бангладеш просит ампутировать ему руки
Обновлено вчера в 17:58
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Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
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Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
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На месте ракетного завода в Москве построят гигантский деловой центр
Позднее стороны договорились о совместном развитии территории.
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Буратино и гардемарины украсили дома в Южно-Сахалинске
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Выдавать заказы через постаматы и салоны "Мегафона" смогут более 7000 ритейлеров.
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Стоимость биткоина впервые с января 2018 г превысила отметку в $12 тыс
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Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
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