Общество

В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местностиРИА Новости 02:50

Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Читать в источнике
с чего всё началось

В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий день

Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня. Сейчас они трудятся 36 часов в неделю, а не 40, как все остальные, но получают полную зарплату. Вопрос об отмене или сохранении нормы уже рассматривают в Минтруде, подтвердили «Известиям» в ведомстве.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Жительницам сельской местности могут увеличить длительность рабочего дня

ТАСС04:09

В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности

РИА Новости02:50

Сельским женщинам могут увеличить продолжительность рабочего дня

Парламентская газетавчера в 17:17

Миллионам россиянок удлинят рабочий день

URA.Ruвчера в 21:49

Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день

РЕН ТВвчера в 18:21

В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности

RT на русском00:57

В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий день

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:41, Ашберн
Политика

Кемеровская область официально получила второе название

Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Общество

Прокуратура выявила нарушения в роддоме Башкирии

Обновлено в 04:47
Общество

Сотрудницу Шереметьево уволили за неприличный жест

Обновлено в 09:25
Энергетика

Бензин в России в феврале подешевел на 0,2%

Средние потребительские цены на бензин в России за февраль 2019 года снизились на 0,2% к январю, до 44,08 рубля за литр, дизельное топливо подешевело на 0,1%, до 47,08 рубля за литр, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:26
Политика

Стало известно, когда Дворкович вернется в Россию

Уехавший из России бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович вернется в страну в субботу, 30 марта.
Обновлено в 09:42
Кино

Режиссера Соловьева госпитализировали в крайне тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 14:31
Хоккей

Овечкин вышел на 13-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Обновлено в 02:41
Происшествия

В Казани произошел хлопок газа в многоквартирном доме

В Казани в многоквартирном доме произошло возгорание после хлопка газа по адресу Проспект Победы, 34.
Обновлено в 07:19
Политика

Зеленский ответил Вакарчуку пародией на Тимошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на призыв певца Святослава Вакарчука голосовать «не по приколу», опубликовав фотографию с хот-догом.
Обновлено в 08:54
Музыка

Вещатель лаконично прокомментировал подготовку Лазарева

Официальный вещатель песенного конкурса Евровидение-2019 — холдинг ВГТРК — сообщил, что представитель России Сергей Лазарев готовится к выступлению в штатном режиме.
Обновлено в 09:35
Единоборства

Дана Уайт: «Нурмагомедов будет защищать титул в сентябре»

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с защитой титула в сентябре 2019 года, информирует MMA News.
Обновлено в 06:25
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Божена Рынска дала первое интервью после смерти Игоря Малашенко

Журналистка Божена Рынска дала первое интервью Ксении Собчак после смерти своего супруга медиаменеджера Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Происшествия

При взрыве в Стокгольме пострадали несколько человек

Обновлено в 03:28
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Политика

Дочь экс-министра обороны СССР Язова отреагировала на приговор суда

Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова прокомментировала вынесенный судом в Вильнюсе приговор ее отцу.
Обновлено в 10:03
Экономика

Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии

В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено в 08:30
Авто

Ford уведет легковые автомобили из России

Обновлено в 07:30
Политика

КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве

В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:01
Экономика

Орешкин стал куратором развития Тывы

Министра экономического развития Максима Орешкина назначили куратором социально-экономического развития Республики Тыва.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Происшествия

Абызов рассказал о сокамерниках и процедуре задержания

«Абызов утверждает, что правоохранители при задержании его не били и общались с ним корректно», — сказал Мельников ТАСС.
Обновлено в 04:45
Хоккей

Панарин рассказал, куда тратит зарплату в $6 млн

По неофициальной информации, 27-летний хоккеист зарабатывает $6 млн в год.
Обновлено в 02:00
Экономика

В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей

Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие

Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130

Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 02:24
Общество

В Новой Москве снесли незаконный отель в виде дерева

Обновлено в 04:17
Политика

На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией

Обновлено в 04:21
Армия и оружие

Самый дорогой авианосец США сломался на испытаниях

Во время ходовых испытаний новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford) у судна сломались паровые турбины.
Обновлено в 09:18
Политика

Трамп продлил режим ЧП в США из-за киберугроз

Из-за киберугроз президент США Дональд Трамп продлил чрезвычайного положения в стране, говорится на сайте Белого дома письме Конгрессу.
Обновлено в 04:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное