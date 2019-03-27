Общество

В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местностиРИА Новости 02:50

Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Читать в источнике
с чего всё началось

В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий день

Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня. Сейчас они трудятся 36 часов в неделю, а не 40, как все остальные, но получают полную зарплату. Вопрос об отмене или сохранении нормы уже рассматривают в Минтруде, подтвердили «Известиям» в ведомстве.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Жительницам сельской местности могут увеличить длительность рабочего дня

ТАСС04:09

Сельским женщинам могут увеличить продолжительность рабочего дня

Парламентская газетавчера в 17:17

В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности

RT на русском00:57

Миллионам россиянок удлинят рабочий день

URA.Ruвчера в 21:49

Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день

РЕН ТВвчера в 18:21

В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности

РИА Новости02:50

В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий день

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
Происшествия

В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны

Обновлено в 11:47
Происшествия

Защита предложила за Абызова залог в 1 млрд рублей

Защита экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова попросила отпустить подзащитного под залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыл российский спецназ

Обновлено в 02:10
Политика

Брат Дворковича объяснил его отсутствие в России командировкой

Бывший заместитель председателя правительства России, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович находится за границей в командировке.
Обновлено в 09:09
Хоккей

«Арену Омск» снесут, а на ее месте построят новый стадион

Обновлено в 06:01
Политика

Россия поддержала план Медведчука по восстановлению мира на Украине

Россия поддерживает выдвинутый председателем политсовета украинской "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктором Медведчуком план восстановления мира на Украине, заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые стала мамой

Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В офис московского «Яблока» нагрянула полиция

Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в Twitter партии в среду, 27 марта.
Обновлено в 10:20
Технологии

Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников

Параллельно с закрытием офиса EA в России аналогичное сокращение пройдет и в Японии.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

Уникальную ночную дозаправку авиации ЮВО показали на видео

Обновлено в 06:47
Происшествия

СК задержал еще одного подозреваемого по делу полковника Захарченко

Обновлено в 08:47
Хоккей

Панарин рассказал, куда тратит зарплату в $6 млн

По неофициальной информации, 27-летний хоккеист зарабатывает $6 млн в год.
Обновлено в 02:00
Космос

«Марсианские» микробы полтора года жили на обшивке МКС

На протяжении двух лет микробы подвергались разным экстремальным воздействиям, схожих с условиями открытого космоса и пребывания на Марсе.
Обновлено в 10:12
Экономика

Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100

Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Хоккей

«Салават Юлаев» готовится к финалу Восточной конференции

Финал конференции начнётся 29 и 31 марта в Балашихе. В Уфе игры состоятся 2 и 4 апреля.
Обновлено в 03:21
Космос

В России разработали проект спутника-пожирателя

В Российских космических системах (РКС) разработали проект нового аппаратного комплекса — по сути, спутника на низких орбитах, который будет перемалывать космический мусор и перерабатывать его в топливо.
Обновлено в 07:22
Политика

Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы.
Обновлено в 11:48
Футбол

Мораес заявлен правильно. Украинцы сохранят свои очки

Мораес за сборную Бразилии не выступал.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Генерал ВСУ заявил о превосходстве «украинского войска» над НАТО

Обновлено в 10:16
Политика

Медведев назвал самые слабые регионы России

Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес

«Злорадство и зависть»: Анастасия Волочкова резко высказалась о Собчак

Примирения в ходе съемок не получилось – Волочкова осталась недовольна тем, как Собчак себя вела.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие

Герасимов обсудил военное сотрудничество с командующим Сухопутными войсками Камбоджи

Обновлено в 12:02
Политика

Суд Киева отменил запрет на въезд на Украину актеру Добронравову

Окружной суд Киева отменил запрет СБУ на въезд на Украину российского актера Федора Добронравова. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 07:49
Общество

В России появится фастфуд для пенсионеров

В России разрабатывается специальная еда для пенсионеров — она должна быть обогащена витаминами, обладать высокой пищевой ценностью и быть простой в приготовлении.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Культура

Александринский и Волковский театры объединят

Как стало известно в среду, 27 марта, Александринский и Волковский театры будут объединены.
Обновлено в 06:26
Авто

BMW рассказала о новой BMW 1-Series

По официальным данным, в обычных версиях (не М-ках) 1-Series получит совершенно новую «четверку», но ее характеристики, к великому сожалению, немцы раскрывать не стали (видимо, готовят сюрприз).
Обновлено в 02:34
Политика

Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн

"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
Обновлено в 09:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное