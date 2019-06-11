В ВКС России появятся летчицы-истребителиРоссийская газета 05:37

Девушки, которые впервые в истории России начали обучение на военных летчиц, смогут претендовать на службу в любом роде авиации, в том числе в истребительной, если проявят соответствующие способности, сообщил ТАСС заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин.

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