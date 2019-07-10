В России могут появиться скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых. Их планируется предусмотреть в предварительном национальном стандарте (ПНСТ). С проектом документа ознакомились «Известия».

с чего всё началось

В России могут появиться скоростные турбоперекрёстки. Как пишет газета «Известия», их планируется предусмотреть в предварительном национальном стандарте (ПНСТ). По данным издания, в новом ПНСТ также предлагается закрепить различные виды светофорных объектов.

В России могут появиться турбоперекрёстки

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