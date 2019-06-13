Общество

Спецмагазины для алкоголя и табака могут появиться в РоссииГазета.Ru 02:57

В России могут появиться специальные магазины по продаже алкоголя и табака, пишут "Известия". Соответствующий депутатский законопроект, внесенный в Госдуму. Отмечается, что Минздрав поддержал инициативу.
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с чего всё началось

Загнать бутылку: Минздрав поддержал идею продаж алкоголя только в спецмагазинах

Депутаты предложили закрепить ограничения в законе «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», меры направлены на то, чтобы затруднить приобретение алкоголя и сигарет. «Известия» ознакомились с проектом отзыва кабмина, подготовленным Минздравом.
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