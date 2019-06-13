В России могут появиться спецмагазины по продаже алкоголя и табакаRT на русском 04:22

Минздрав поддержал идею о продаже спиртного и сигарет только в специализированных магазинах — вход туда несовершеннолетним будет запрещен. Ведомство подготовило отзыв на депутатский законопроект, предполагающий запрет на торговлю алкоголем и табачной продукцией в обычных магазинах.

с чего всё началось

В январе RT писал, что депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект, согласно которому алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах. Позднее главный нарколог Минздрава Евгений Брюн эту инициативу поддержал.

В России могут появиться спецмагазины по продаже алкоголя и табака

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