В России могут появиться пять новых налоговВести.Ru 00:22

с чего всё началось

В России могут появиться пять новых налогов

Политика Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.

Происшествия Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.

Финансы Фонд национального благосостояния за март сократился на 1,5% Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2019 года снизился на 1,5%, достигнув 3,828 трлн рублей на 1 апреля, что эквивалентно $59,138 млрд, сообщается в пресс-релизе Минфина РФ.

Кино Объявлена программа и составы жюри ММКФ Сегодня, 2 апреля, на прошедшей в московском отеле «СтандАрт» пресс-конференции, объявили программа и составы трех жюри Московского международного кинофестиваля, который состоится в российской столице с 18 по 25 апреля.

Армия и оружие Глава НАСА: Ракетные испытания Индии создали угрозу для МКС Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн прокомментировал испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия.

Кино Опубликован новый трейлер «Мстителей» Marvel опубликовала новый трейлер последней части "Мстителей". Ролик доступен в официальном аккаунте студии в YouTube.

Автоспорт Гоночная команда G-Drive Racing решила выступить на прототипе Aurus 01 Автомобиль под названием 01 передан команде G-Drive Racing, которая выступит с ним уже 14 апреля на ближайших соревнованиях во Франции.

Шоу-бизнес Панин назвал россиян злобными уродцами Актер Алексей Панин у себя в инстаграме раскритиковал жителей России за злобу.

Экономика ФАС предложила обнулить комиссию за снятие наличных в банкомате ФАС предложила обнулить комиссии за снятие наличных в любых банкоматах, чтобы бороться с так называемым зарплатным рабством.

Авто В Тольятти презентовали новую машину Сегодня в Тольятти проходит презентация новой машины - Lada Largus, которая работает на бензине и газовом топливе.

ЖКХ В Крыму отменили социальную норму потребления электроэнергии "Установить, что при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма потребления электрической энергии (мощности) на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется", - говорится в документе.

Экономика Группа ПИК в 2018 году увеличила прибыль в семь раз Чистая прибыль увеличилась в семь раз и составила 21,3 млрд руб. по сравнению с 3,2 млрд руб. в 2017 году.

Культура Умерла актриса Мушаррафа Касымова Заслуженная артистка Таджикистана Мушаррафа Касымова скончалась на 101-м году жизни. Об этом сообщает агентство Asia-Plus.

Происшествия Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.

Происшествия На парковке аэропорта Кольцово в Екатеринбурге произошла перестрелка Перестрелка, в которой участвовали несколько человек в разных автомобилях, произошла на парковке международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.

Армия и оружие США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400 Источники проинформировали о том, что американская сторона приостановила связанные с F-35 поставки в Турцию из-за решения приобрести российские ПВО С-400.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.

Происшествия Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова Мосгорсуд проверит законность заключения под стражу экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС.

Происшествия Юный астраханец сбежал из дома ради кругосветного путешествия В квартире женщина нашла записку, в которой сын заботливо предупредил мать, что всего лишь отправился в кругосветное путешествие.