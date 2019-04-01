Экономика

В России могут появиться пять новых налоговВести.Ru 00:22

Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами. Соответствующий проект обнародован на Федеральном портале нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Минфин 1 апреля опубликовал обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс и начал процедуру общественного обсуждения (текст документа был размещен здесь
, но после 20:00 мск стал недоступен).
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Ведомостивчера в 16:50
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:10, Ашберн
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Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
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СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы

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Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2019 года снизился на 1,5%, достигнув 3,828 трлн рублей на 1 апреля, что эквивалентно $59,138 млрд, сообщается в пресс-релизе Минфина РФ.
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Кино

Объявлена программа и составы жюри ММКФ

Сегодня, 2 апреля, на прошедшей в московском отеле «СтандАрт» пресс-конференции, объявили программа и составы трех жюри Московского международного кинофестиваля, который состоится в российской столице с 18 по 25 апреля.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие

Глава НАСА: Ракетные испытания Индии создали угрозу для МКС

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн прокомментировал испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия.
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Политика

Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией

Обновлено в 08:53
Кино

Опубликован новый трейлер «Мстителей»

Marvel опубликовала новый трейлер последней части "Мстителей". Ролик доступен в официальном аккаунте студии в YouTube.
Обновлено в 10:52
Происшествия

В Подмосковье уроженцы Кореи похищали собак для московских ресторанов

Обновлено в 10:25
Происшествия

Появилось видео избиения Виктории Скрипаль в Ярославле

Обновлено в 05:45
Происшествия

В военной академии в Петербурге произошел взрыв

Обновлено в 08:49
Автоспорт

Гоночная команда G-Drive Racing решила выступить на прототипе Aurus 01

Автомобиль под названием 01 передан команде G-Drive Racing, которая выступит с ним уже 14 апреля на ближайших соревнованиях во Франции.
Обновлено в 06:24
Кино

Умер известный режиссер Вадим Гемс

Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес

Панин назвал россиян злобными уродцами

Актер Алексей Панин у себя в инстаграме раскритиковал жителей России за злобу.
Обновлено в 07:09
Экономика

ФАС предложила обнулить комиссию за снятие наличных в банкомате

ФАС предложила обнулить комиссии за снятие наличных в любых банкоматах, чтобы бороться с так называемым зарплатным рабством.
Обновлено в 09:56
Авто

В Тольятти презентовали новую машину

Сегодня в Тольятти проходит презентация новой машины - Lada Largus, которая работает на бензине и газовом топливе.
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ЖКХ

В Крыму отменили социальную норму потребления электроэнергии

"Установить, что при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма потребления электрической энергии (мощности) на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется", - говорится в документе.
Обновлено в 08:19
Экономика

Группа ПИК в 2018 году увеличила прибыль в семь раз

Чистая прибыль увеличилась в семь раз и составила 21,3 млрд руб. по сравнению с 3,2 млрд руб. в 2017 году.
Обновлено в 03:31
Культура

Умерла актриса Мушаррафа Касымова

Заслуженная артистка Таджикистана Мушаррафа Касымова скончалась на 101-м году жизни. Об этом сообщает агентство Asia-Plus.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе

Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Происшествия

На парковке аэропорта Кольцово в Екатеринбурге произошла перестрелка

Перестрелка, в которой участвовали несколько человек в разных автомобилях, произошла на парковке международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие

США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400

Источники проинформировали о том, что американская сторона приостановила связанные с F-35 поставки в Турцию из-за решения приобрести российские ПВО С-400.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова

Мосгорсуд проверит законность заключения под стражу экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Юный астраханец сбежал из дома ради кругосветного путешествия

В квартире женщина нашла записку, в которой сын заботливо предупредил мать, что всего лишь отправился в кругосветное путешествие.
Обновлено в 05:06
Политика

Путин и Алиев обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе

Обновлено в 09:41
Гаджеты

Google прекратила продажи смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XL

Компания Google сняла с продажи смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XL в своем фирменном интернет-магазине, сообщает ресурс AndroidPolice.Предполагается, что продажи старых моделей были прекращены в связи с тем, что осенью будут выпущены удешевленные версии смартфонов линейки Pixel 3 – Pixel 3a и Pixel 3a XL.Некоторые источники сообщают, что цены на новинки составят от 450 до 550 долларов.
Обновлено в 07:02
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Правозащитник: Участников митинга в Магасе могли ввести в заблуждение

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Политика

Мэр Курска Николай Овчаров ушел в отставку

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Происшествия

Десять фигурантов дела о теракте в Петербурге не признали вину

Обновлено в 04:26
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