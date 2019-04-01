Экономика
В России могут появиться пять новых налоговВести.Ru 00:22
Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами. Соответствующий проект обнародован на Федеральном портале нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Минфин 1 апреля опубликовал обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс и начал процедуру общественного обсуждения (текст документа был размещен здесь, но после 20:00 мск стал недоступен).РБКвчера в 19:03
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Политика
Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 10:15
Происшествия
СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы
Обновлено в 07:58
Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Финансы
Фонд национального благосостояния за март сократился на 1,5%
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2019 года снизился на 1,5%, достигнув 3,828 трлн рублей на 1 апреля, что эквивалентно $59,138 млрд, сообщается в пресс-релизе Минфина РФ.
Обновлено в 09:04
Кино
Объявлена программа и составы жюри ММКФ
Сегодня, 2 апреля, на прошедшей в московском отеле «СтандАрт» пресс-конференции, объявили программа и составы трех жюри Московского международного кинофестиваля, который состоится в российской столице с 18 по 25 апреля.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
Глава НАСА: Ракетные испытания Индии создали угрозу для МКС
Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн прокомментировал испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией
Обновлено в 08:53
Кино
Опубликован новый трейлер «Мстителей»
Marvel опубликовала новый трейлер последней части "Мстителей". Ролик доступен в официальном аккаунте студии в YouTube.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Появилось видео избиения Виктории Скрипаль в Ярославле
Обновлено в 05:45
Происшествия
В военной академии в Петербурге произошел взрыв
Обновлено в 08:49
Автоспорт
Гоночная команда G-Drive Racing решила выступить на прототипе Aurus 01
Автомобиль под названием 01 передан команде G-Drive Racing, которая выступит с ним уже 14 апреля на ближайших соревнованиях во Франции.
Обновлено в 06:24
Кино
Умер известный режиссер Вадим Гемс
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Панин назвал россиян злобными уродцами
Актер Алексей Панин у себя в инстаграме раскритиковал жителей России за злобу.
Обновлено в 07:09
Экономика
ФАС предложила обнулить комиссию за снятие наличных в банкомате
ФАС предложила обнулить комиссии за снятие наличных в любых банкоматах, чтобы бороться с так называемым зарплатным рабством.
Обновлено в 09:56
Авто
В Тольятти презентовали новую машину
Сегодня в Тольятти проходит презентация новой машины - Lada Largus, которая работает на бензине и газовом топливе.
Обновлено в 10:01
ЖКХ
В Крыму отменили социальную норму потребления электроэнергии
"Установить, что при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма потребления электрической энергии (мощности) на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется", - говорится в документе.
Обновлено в 08:19
Экономика
Группа ПИК в 2018 году увеличила прибыль в семь раз
Чистая прибыль увеличилась в семь раз и составила 21,3 млрд руб. по сравнению с 3,2 млрд руб. в 2017 году.
Обновлено в 03:31
Культура
Умерла актриса Мушаррафа Касымова
Заслуженная артистка Таджикистана Мушаррафа Касымова скончалась на 101-м году жизни. Об этом сообщает агентство Asia-Plus.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе
Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Происшествия
На парковке аэропорта Кольцово в Екатеринбурге произошла перестрелка
Перестрелка, в которой участвовали несколько человек в разных автомобилях, произошла на парковке международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400
Источники проинформировали о том, что американская сторона приостановила связанные с F-35 поставки в Турцию из-за решения приобрести российские ПВО С-400.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова
Мосгорсуд проверит законность заключения под стражу экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Юный астраханец сбежал из дома ради кругосветного путешествия
В квартире женщина нашла записку, в которой сын заботливо предупредил мать, что всего лишь отправился в кругосветное путешествие.
Обновлено в 05:06
Политика
Путин и Алиев обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе
Обновлено в 09:41
Гаджеты
Google прекратила продажи смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XL
Компания Google сняла с продажи смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XL в своем фирменном интернет-магазине, сообщает ресурс AndroidPolice.Предполагается, что продажи старых моделей были прекращены в связи с тем, что осенью будут выпущены удешевленные версии смартфонов линейки Pixel 3 – Pixel 3a и Pixel 3a XL.Некоторые источники сообщают, что цены на новинки составят от 450 до 550 долларов.
Обновлено в 07:02
Политика
Мэр Курска Николай Овчаров ушел в отставку
Обновлено в 06:14