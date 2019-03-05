В России могут появиться платные вытрезвителиРоссийская газета 07:30

Что предлагают сенаторы Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил законопроект о создании системы вытрезвителей, рассказал РБК один из авторов документа, председатель комитета Валерий Рязанский.

с чего всё началось

В Совфеде готовится законопроект о возрождении системы вытрезвителей, причем пребывание в них предполагается сделать платным - за счет самих постояльцев. Над документом работает группа сенаторов, в их числе - глава комитета по социальной политике Валерий Рязанский.

В России могут появиться платные вытрезвители

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