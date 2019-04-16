В России могут появиться платные перекресткиРоссийская газета 00:50

В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток. Это позволит разгрузить наиболее проблемные участки от пробок, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную технологическую инициативу "Автонет".

В России могут появиться платные перекрестки

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