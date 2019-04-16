Транспорт
В России могут появиться платные перекресткиРоссийская газета 00:50
В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток. Это позволит разгрузить наиболее проблемные участки от пробок, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную технологическую инициативу "Автонет".
Читать в источнике
Оценить711
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 02:10, Ашберн
Происшествия
«Рана в сердце Франции»: сгорел собор Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 21:27
Армия и оружие
Крейсер «Варяг» провёл артиллерийские стрельбы в Японском море
Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский заявил, что российский ракетный крейсер «Варяг» провёл артиллерийские стрельбы в Японском море.
Обновлено вчера в 21:37
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ
Обновлено вчера в 22:36
Экономика
Путин поддержал проектирование ВСМ Москва-Санкт-Петербург, пишут СМИ
Президент России Владимир Путин 10 апреля поддержал начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, а также объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в Петербургском транспортном узле, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:25
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
В Сургуте задержан руководитель линейного отдела полиции на транспорте
В Сургуте задержан руководитель сургутского линейного пункта полиции в речном порту Олег Вербицкий.
Обновлено вчера в 11:57
Общество
Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя
Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Собор Парижской Богоматери сгорел
Обновлено в 01:08
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали сильно постаревшую Марину Хлебникову
Обновлено в 02:00
Происшествия
Появились фото последствий пожара внутри собора Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля.
Обновлено вчера в 19:34
Политика
Рядом с домом Зеленского задержали преступников с пулеметом
В селе Иванковичи Киевской области, около дома одного из кандидатов в президенты Украины, полиция задержала вооруженную группу злоумышленников, сообщил депутат Рады, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Порошенко призвал Данилюка покинуть штаб Зеленского из-за конфликта интересов
Действующий глава Украины Петр Порошенко потребовал, чтобы бывший министр финансов Александр Данилюк, который должен прийти на дебаты 19 апреля вместо другого кандидата в президенты Владимира Зеленского, покинул штаб шоумена из-за конфликта интересов вокруг дела ПриватБанка, по которому государство судится с олигархом Игорем Коломойским.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В ДТП с маршруткой в Омской области пострадали семь человек
На момент ДТП в салоне маршрутки находились 20 человек. По имеющимся данным, пострадали семеро, они госпитализированы.
Обновлено вчера в 09:07
Футбол
Евгений Ловчев: Безбородов был нечистоплотен по отношению к «Спартаку»
Кононов не исчерпал себя в Спартаке Ростов Спартак 2:1 Спартак не наиграл на поражение, но Ростов вырвал победу благодаря своей боевитости.
Обновлено вчера в 13:19
Гаджеты
В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия
Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами
Обновлено в 01:29
Здоровье
Огородная болезнь. Как можно подорвать здоровье на садовом участке
В противном случае полезное хобби превращается в тяжелый физический труд, а это уже ничего хорошего здоровью не сулит.
Обновлено в 01:00
Экономика
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от подоходного налога
В правительстве РФ обсуждают возможность освободить россиян с низкими зарплатами от НДФЛ, сообщают «Известия».
Обновлено 14 апреля в 23:41
Политика
Штаб Зеленского не признает референдум в Крыму
Команда кандидата в президенты Украины считает, что референдум не может свидетельствовать о свободном волеизъявлении Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не признает референдум о воссоединении Крыма с Россией, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:33
Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развития
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:39
Авто
Toyota RAV4 получил «внедорожные» и «уличные» версии
Кроссовер Toyota RAV4, продажи которого недавно начались в Японии, получил на местном рынке четыре новые версии.
Обновлено вчера в 03:52
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Порошенко настаивает на изменении времени дебатов с Зеленским
Ранее штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил о готовности оплатить из избирательного фонда половину стоимости проведения дебатов с Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 12:05
Авто
Новый Kia Cerato стали выпускать на «Автоторе» по полному циклу
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (CKD): со сваркой, окраской и сборкой кузова.
Обновлено вчера в 11:28
Футбол
Патрик Виейра может возглавить «Лион»
Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра может возглавить «Лион», сообщает Тhe Sun.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
В Приморье умер пострадавший при тушении пожара сотрудник МЧС
Пожарный, пострадавший при тушении крупного возгорания на складе стройматериалов во Владивостоке, умер в больнице, не приходя в сознание.
Обновлено в 00:07
Общество
Протоиерей РПЦ: мужики в России остались только в спецназе
Обновлено вчера в 06:20
Авто
Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ
Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
Обновлено в 00:55