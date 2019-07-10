В России могут появиться скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых. Их планируется предусмотреть в предварительном национальном стандарте (ПНСТ). С проектом документа ознакомились «Известия».

с чего всё началось

В России могут появиться скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых. Их планируется предусмотреть в предварительном национальном стандарте (ПНСТ). Скоростные турбоперекрестки уже давно популярны в странах Европы.

В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки

Экономика Совфед одобрил поправки в закон о бюджете на 2019 год Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил поправки в действующий закон о бюджете на текущий год.

Политика Спикер Рады призвал военных провести парад в Киеве Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий раскритиковал решение президента Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости и призвал военных 24 августа провести шествие по центральной улице Киева.

Происшествия В Москве в номере отеля нашли тело девушки "По данным следствия, 10 июля в номере одного из отелей, расположенного на территории Новой Москвы, обнаружено тело девушки 1996 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии", - сказала Иванова.

Политика На встрече с Путиным в Екатеринбурге студентка упала в обморок Сегодня, 9 июля, во время встречи студентов Уральского федерального университета с президентом России Владимиром Путиным одной из участниц стало плохо, сообщает RT.

Музыка Украина запретила детям из России участвовать в Евровидении Национальная общественная телерадиокомпания Украины запретила участникам с российским гражданством, а также выступавшим на территории РФ, участвовать в детском музыкально-песенном конкурсе Евровидение.

Происшествия Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.

Экономика Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.

Происшествия ФСБ проводит обыски в правительстве Якутии Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова и в министерстве транспорта региона, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Кино Звезда «Рейда» сыграет Саб-Зиро в экранизации игры «Mortal Kombat» Джо Таслим, известный по боевикам «Рейд» и «Ночь идет за нами», исполнит роль Саб-Зиро в фильме «Смертельная битва» — адаптации одноименной видеоигры.

Политика Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт Совет Федерации в ходе заседания досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, сообщает РИА Новости.

Политика Кремль допустил возобновление авиасообщения между Россией и Грузией В Кремле считают, что о возобновлении полетов российских авиакомпаний в Грузию говорить преждевременно, поскольку существуют угрозы для граждан России, находящихся в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политика Путин прокомментировал оскорбления грузинского журналиста Президент России Владимир Путин не видит необходимости в возбуждении уголовного дела в отношении грузинского журналиста Георгия Габуния, который оскорбил его в эфире телеканала «Рустави 2».

Шоу-бизнес Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.

Энергетика Госдума до 16 июля отложила законопроект о сдерживании цен на бензин Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 10 июля отказались голосовать за правительственные поправки, направленные на сдерживание цен на бензин, и предложили перенести обсуждение законопроекта во втором чтении на 16 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия В страшном ДТП на «Тавриде» погибли двое детей В аварии погибло три человека, в том числе двое детей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД, пишет РИА Новости (Крым).

Политика Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».

Культура Музей истории Екатеринбурга покажет иммерсивный спектакль о репрессиях Музей истории Екатеринбурга и Открытый студийный театр покажут иммерсивный спектакль «Дело Филиппа Загурского».

Происшествия В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши Уфимский общественник Азамат Галин рассказал РИА Новости о начале сбора пожертвований для башкирской кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей, для возмещения ущерба банку.

Авто Орешкин поедет из Москвы в Тольятти за рулем Lada Xray Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем автомобиля Lada Xray, об этом министр написал в Instagram.

Происшествия Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.

Происшествия СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.

Авто Названа дата премьеры нового кроссовера Mitsubishi Pajero Sport Компания Mitsubishi представит новое поколение кроссовера Pajero Sport на специальном мероприятии в Таиланде 25 июля.