Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекресткиИзвестия вчера в 19:16
В России могут появиться скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых. Их планируется предусмотреть в предварительном национальном стандарте (ПНСТ). Скоростные турбоперекрестки уже давно популярны в странах Европы.
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с чего всё началось
В России могут появиться скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых. Их планируется предусмотреть в предварительном национальном стандарте (ПНСТ). С проектом документа ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:02
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Кино
В США скончался актер из фильма «Люди в черном»
Обновлено в 02:53
Экономика
Совфед одобрил поправки в закон о бюджете на 2019 год
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил поправки в действующий закон о бюджете на текущий год.
Обновлено в 04:34
Политика
Спикер Рады призвал военных провести парад в Киеве
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий раскритиковал решение президента Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости и призвал военных 24 августа провести шествие по центральной улице Киева.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Москве в номере отеля нашли тело девушки
"По данным следствия, 10 июля в номере одного из отелей, расположенного на территории Новой Москвы, обнаружено тело девушки 1996 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии", - сказала Иванова.
Обновлено в 06:36
Политика
На встрече с Путиным в Екатеринбурге студентка упала в обморок
Сегодня, 9 июля, во время встречи студентов Уральского федерального университета с президентом России Владимиром Путиным одной из участниц стало плохо, сообщает RT.
Обновлено вчера в 13:33
Музыка
Украина запретила детям из России участвовать в Евровидении
Национальная общественная телерадиокомпания Украины запретила участникам с российским гражданством, а также выступавшим на территории РФ, участвовать в детском музыкально-песенном конкурсе Евровидение.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Экономика
Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России
Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Обновлено в 04:25
Общество
Милонов предложил ввести спецзнак для беременных за рулём
Обновлено в 00:23
Происшествия
ФСБ проводит обыски в правительстве Якутии
Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова и в министерстве транспорта региона, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
Обновлено вчера в 21:50
Музыка
Дима Билан показал свой новый клип «Про белые розы»
Обновлено в 05:59
Кино
Звезда «Рейда» сыграет Саб-Зиро в экранизации игры «Mortal Kombat»
Джо Таслим, известный по боевикам «Рейд» и «Ночь идет за нами», исполнит роль Саб-Зиро в фильме «Смертельная битва» — адаптации одноименной видеоигры.
Обновлено в 05:09
Спорт
Российская гонщица попала в аварию на ралли «Шелковый путь»
Обновлено в 05:29
Политика
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт
Совет Федерации в ходе заседания досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:45
Политика
Кремль допустил возобновление авиасообщения между Россией и Грузией
В Кремле считают, что о возобновлении полетов российских авиакомпаний в Грузию говорить преждевременно, поскольку существуют угрозы для граждан России, находящихся в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Политика
Путин прокомментировал оскорбления грузинского журналиста
Президент России Владимир Путин не видит необходимости в возбуждении уголовного дела в отношении грузинского журналиста Георгия Габуния, который оскорбил его в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено вчера в 09:10
Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Энергетика
Госдума до 16 июля отложила законопроект о сдерживании цен на бензин
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 10 июля отказались голосовать за правительственные поправки, направленные на сдерживание цен на бензин, и предложили перенести обсуждение законопроекта во втором чтении на 16 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В страшном ДТП на «Тавриде» погибли двое детей
В аварии погибло три человека, в том числе двое детей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД, пишет РИА Новости (Крым).
Обновлено в 02:41
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Культура
Музей истории Екатеринбурга покажет иммерсивный спектакль о репрессиях
Музей истории Екатеринбурга и Открытый студийный театр покажут иммерсивный спектакль «Дело Филиппа Загурского».
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика
Forbes составил рейтинг богатейших чиновников и депутатов России
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия
В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши
Уфимский общественник Азамат Галин рассказал РИА Новости о начале сбора пожертвований для башкирской кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей, для возмещения ущерба банку.
Обновлено в 04:45
Авто
Орешкин поедет из Москвы в Тольятти за рулем Lada Xray
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем автомобиля Lada Xray, об этом министр написал в Instagram.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме
Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:56
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Авто
Названа дата премьеры нового кроссовера Mitsubishi Pajero Sport
Компания Mitsubishi представит новое поколение кроссовера Pajero Sport на специальном мероприятии в Таиланде 25 июля.
Обновлено в 05:18
Футбол
«Барселоне» не хватило денег на Гризманна
«Барселона» не сумела перевести «Атлетико» 120 миллионов евро в качестве отступных за французского нападающего Антуана Гризманна.
Обновлено в 06:33