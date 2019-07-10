Транспорт

В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекресткиИзвестия вчера в 19:16

В России могут появиться скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых. Их планируется предусмотреть в предварительном национальном стандарте (ПНСТ). Скоростные турбоперекрестки уже давно популярны в странах Европы.
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Подкат с поворотом: в России могут появиться турбоперекрестки

В России могут появиться скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых. Их планируется предусмотреть в предварительном национальном стандарте (ПНСТ). С проектом документа ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

Турбоперекрестки придут на помощь водителям России

Газета.Ruвчера в 18:49

В России появятся скоростные перекрестки и квадратные светофоры

URA.Ruвчера в 21:55

«Известия»: в России могут появиться турбоперекрестки и светофоры с одной лампой

ТАССвчера в 21:03

Росстандарт предложил создать скоростные турбоперекрестки

РБК03:41

Турбоперекрестки с подсказками могут появиться в России

РЕН ТВвчера в 18:29

В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки

Известиявчера в 19:16

В России могут появиться турбоперекрёстки

RT на русскомвчера в 17:41
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
Кино

В США скончался актер из фильма «Люди в черном»

Обновлено в 02:53
Экономика

Совфед одобрил поправки в закон о бюджете на 2019 год

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил поправки в действующий закон о бюджете на текущий год.
Обновлено в 04:34
Политика

Спикер Рады призвал военных провести парад в Киеве

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий раскритиковал решение президента Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости и призвал военных 24 августа провести шествие по центральной улице Киева.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Москве в номере отеля нашли тело девушки

"По данным следствия, 10 июля в номере одного из отелей, расположенного на территории Новой Москвы, обнаружено тело девушки 1996 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии", - сказала Иванова.
Обновлено в 06:36
Происшествия

В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей

Обновлено в 05:08
Политика

На встрече с Путиным в Екатеринбурге студентка упала в обморок

Сегодня, 9 июля, во время встречи студентов Уральского федерального университета с президентом России Владимиром Путиным одной из участниц стало плохо, сообщает RT.
Обновлено вчера в 13:33
Музыка

Украина запретила детям из России участвовать в Евровидении

Национальная общественная телерадиокомпания Украины запретила участникам с российским гражданством, а также выступавшим на территории РФ, участвовать в детском музыкально-песенном конкурсе Евровидение.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Экономика

Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России

Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Обновлено в 04:25
Общество

Милонов предложил ввести спецзнак для беременных за рулём

Обновлено в 00:23
Происшествия

ФСБ проводит обыски в правительстве Якутии

Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова и в министерстве транспорта региона, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
Обновлено вчера в 21:50
Музыка

Дима Билан показал свой новый клип «Про белые розы»

Обновлено в 05:59
Кино

Звезда «Рейда» сыграет Саб-Зиро в экранизации игры «Mortal Kombat»

Джо Таслим, известный по боевикам «Рейд» и «Ночь идет за нами», исполнит роль Саб-Зиро в фильме «Смертельная битва» — адаптации одноименной видеоигры.
Обновлено в 05:09
Спорт

Российская гонщица попала в аварию на ралли «Шелковый путь»

Обновлено в 05:29
Политика

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт

Совет Федерации в ходе заседания досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:45
Политика

Кремль допустил возобновление авиасообщения между Россией и Грузией

В Кремле считают, что о возобновлении полетов российских авиакомпаний в Грузию говорить преждевременно, поскольку существуют угрозы для граждан России, находящихся в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Политика

Путин прокомментировал оскорбления грузинского журналиста

Президент России Владимир Путин не видит необходимости в возбуждении уголовного дела в отношении грузинского журналиста Георгия Габуния, который оскорбил его в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено вчера в 09:10
Шоу-бизнес

Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе

СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Энергетика

Госдума до 16 июля отложила законопроект о сдерживании цен на бензин

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 10 июля отказались голосовать за правительственные поправки, направленные на сдерживание цен на бензин, и предложили перенести обсуждение законопроекта во втором чтении на 16 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В страшном ДТП на «Тавриде» погибли двое детей

В аварии погибло три человека, в том числе двое детей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД, пишет РИА Новости (Крым).
Обновлено в 02:41
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Культура

Музей истории Екатеринбурга покажет иммерсивный спектакль о репрессиях

Музей истории Екатеринбурга и Открытый студийный театр покажут иммерсивный спектакль «Дело Филиппа Загурского».
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес

«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни

Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика

Forbes составил рейтинг богатейших чиновников и депутатов России

Обновлено вчера в 04:00
Происшествия

В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши

Уфимский общественник Азамат Галин рассказал РИА Новости о начале сбора пожертвований для башкирской кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей, для возмещения ущерба банку.
Обновлено в 04:45
Авто

Орешкин поедет из Москвы в Тольятти за рулем Lada Xray

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем автомобиля Lada Xray, об этом министр написал в Instagram.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия

Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме

Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:56
Происшествия

СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Авто

Названа дата премьеры нового кроссовера Mitsubishi Pajero Sport

Компания Mitsubishi представит новое поколение кроссовера Pajero Sport на специальном мероприятии в Таиланде 25 июля.
Обновлено в 05:18
Футбол

«Барселоне» не хватило денег на Гризманна

«Барселона» не сумела перевести «Атлетико» 120 миллионов евро в качестве отступных за французского нападающего Антуана Гризманна.
Обновлено в 06:33
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