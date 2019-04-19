Общество

В России могут появиться частные кладбищаИзвестия 00:05

В России могут появиться частные кладбища. Соответствующий законопроект готовит министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом 19 апреля сообщает «Российская газета».
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Проблемы не решит, а усугубит. Что не так с идеей создать частные кладбища в России

Телеканал 360°11:05

Проводить достойно

Российская газетавчера в 10:36

Минстрой доработал допускающий создание частных кладбищ законопроект

РБК03:09

Минстрой предложил организовывать частные кладбища в России

Коммерсантъ01:49

В России могут появиться частные кладбища

Известия00:05

«РГ»: в России появятся частные кладбища

Аргументы и Фактывчера в 14:44

Россияне смогут выбирать между государственными и частными кладбищами

РИА Новости11:42
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Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Обновлено в 12:53
Хоккей

Авангард — ЦСКА 2:2 (Овертайм)

ЦСКА обладает более сильным и ровным подбором игроков и в пятницу выиграет четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина с омским "Авангардом", заявил РИА Новости бывший нападающий московского клуба, трехкратный чемпион мира Вячеслав Анисин.
Обновлено в 05:04
Политика

Дебаты между Зеленским и Порошенко пройдут сегодня

Сегодня, 19 апреля состоятся дебаты между президентом Украины Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:19
Политика

Путин поручил главе МЧС усилить группировку из-за пожаров в Забайкалье

Путин поручил усилить группировку МЧС, необходимую для борьбы с пожарами, а также обеспечить меры по своевременной эвакуации жителей пострадавших районов.
Обновлено в 13:42
Футбол

«Ахмат» обыграл «Анжи» в матче 24-го тура РПЛ

Обновлено в 14:26
Политика

В Госдуме прокомментировали дебаты Порошенко и Зеленского

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что дебаты украинского лидера Петра Порошенко и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского были лишены состязательности.
Обновлено в 13:47
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Футбол

Мамаев о просмотре матча «Краснодар» – «Зенит»: «Не показывают»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не сможет посмотреть матч своей команды против «Зенита» в чемпионате России.
Обновлено в 12:14
Хоккей

Сборные США и Словакии забросили 17 шайб в матче ЮЧМ

По 4 шайбы у американцев забросили Коул Кофилд и Джек Хьюз.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие

В США проигнорировали запрос России о предотвращении ядерной войны

Россия предлагала Вашингтону заключить соглашение о недопущении ядерной войны и укреплению стратегической стабильности.
Обновлено в 03:38
Кино

«ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса»

В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие

В ДНР за неделю погибли пять ополченцев

В провозглашенной Донецкой народной республике за неделю погибли пять человек, еще пять человек получили ранения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Председатель Центрального райсуда Челябинска отправлена в отставку

Квалификационная коллегия судей Челябинской области в пятницу, 19 апреля, прекратила полномочия председателя Центрального райсуда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой, говорится на сайте ККС.
Обновлено в 12:21
Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета

В Москве неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского учебного заведения в стране — иешивы «Торат хаим».
Обновлено в 14:56
Политика

Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».
Обновлено в 12:33
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Политика

Дебаты Порошенко и Зеленского. Видео «Громадского» (с русским переводом) со стадиона «Олимпийский» в Киеве и эфир из студии ОТВ (Видео)

19:00. дебаты порошенко и зеленского на стадионе "олимпийский". полная версия Видео и русские субтитры: "Громадское" при поддержке "Медиасети" Читатели "Новой газеты" имеют возможность в прямом эфире и с русским переводом посмотреть дебаты президента Украины Петра Порошенко и фаворита воскресных выборов Владимира Зеленского на киевском стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 14:36
Происшествия

Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова

Обновлено в 13:49
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в Нижнекамске возросло до 17 человек

Обновлено в 12:42
Армия и оружие

Военная техника отправилась в Москву для участия в параде Победы

Первая репетиция парада Победы в Москве состоится 29 апреля, генеральная — 7 мая.
Обновлено в 15:04
Авто

Автовладельцы оценили размер комиссии дилера при продаже автомобиля с пробегом

Были среди респондентов и те, кто принципиально не готов платить комиссию.
Обновлено в 05:52
Единоборства

Хабиб помогал Махачеву на взвешивании в Санкт-Петербурге

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов помогал Исламу Махачеву на взвешивании перед турниром UFC Fight Night в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес

Названа причина смерти актрисы Цывиной, вдовы Евстигнеева

Подруга Ирины Цывиной рассказала, от чего умерла актриса, вдова Евгения Евстигнеева, передает RT.
Обновлено в 08:15
Авто

В России частично запретят праворульные автомобили

Стоит отметить, что уже сейчас запрещены праворульные машины, где количество посадочных мест превышает восемь.
Обновлено вчера в 21:42
Шоу-бизнес

Волочкова вызвала Собчак на дуэль и пригрозила шпагатом

Балерина Анастасия Волочкова вызвала телеведущую Ксению Собчак на словесную дуэль.
Обновлено в 12:00
Политика

МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Происшествия

Суд арестовал главу коллегии адвокатов по делу о хищении

Сайт Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ сообщил, что суд в Москве по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде ареста председателю коллегии адвокатов по делу о хищении 1 млрд рублей у "Государственной корпорации по организации воздушного движения".
Обновлено в 07:57
Теннис

Медведев впервые обыграл Джоковича

Медведев впервые в карьере обыграл Джоковича, предыдущие три встречи заканчивались в пользу сербского теннисиста.
Обновлено в 10:42
Политика

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из России

Белорусский концерн «Белнефтехим» заявил, что в течение последних нескольких дней произошло ухудшение качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
Обновлено в 14:55
Политика

Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять России

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский будет слабым руководителем страны и не сможет противостоять риску возвращения Украины в «Российскую империю», заявил в ходе дебатов действующий президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 12:37
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