В России могут появиться частные кладбищаИзвестия 00:05

В России могут появиться частные кладбища. Соответствующий законопроект готовит министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом 19 апреля сообщает «Российская газета».

В России могут появиться частные кладбища

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