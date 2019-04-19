Общество
В России могут появиться частные кладбищаИзвестия 00:05
В России могут появиться частные кладбища. Соответствующий законопроект готовит министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом 19 апреля сообщает «Российская газета».
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Происшествия
Миллионы бутылок вина уничтожил пожар в Бордо
В результате пожара во французском городе Бордо оказались уничтожены не менее 2 млн бутылок вина, сообщает The Local.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская увольняется из театра
С 2008 года Настасья Самбурская работала в Театре на Малой Бронной.
Обновлено в 05:00
Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Лукашенко высказался за изменения в Конституцию
«Что же касается главы государства — будущего главы государства, он должен быть главой государства, он не должен мотаться по полям и фермам», — заявил 19 апреля Александр Лукашенко, комментируя готовящиеся изменения в Конституцию Белоруссии.
Обновлено в 07:29
Происшествия
У Дмитрия Быкова диагностировали инфаркт головного мозга
Mossovetinfo.ru – Уфимские врачи диагностировали у писателя и журналиста Дмитрия Быкова инфаркт головного мозга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Башкирии.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Авто
Toyota показала новый Toyota ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Футбол
Кокорина и Мамаева доставили на очередное заседание в суд
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в Пресненский суд Москвы, где состоится очередное слушание по их делу.
Обновлено 17 апреля в 06:18
Происшествия
Депутата Рады облили фекалиями в Одессе
Депутата Верховной рады Мустафу Найема облили фекалиями из ведра в Одессе. Об этом сообщает Украинская служба информации.
Обновлено в 06:36
Культура
Телеведущий Норкин прервал молчание после исчезновения из эфира
Телеведущий Андрей Норкин сегодня прервал продолжительное молчание.
Обновлено вчера в 11:24
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Спорт
Авербух намекнул, что может стать новым тренером Медведевой
Российский хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, что много общается с фигуристкой Евгенией Медведевой, и анонсировал новости об их совместном будущем.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено 17 апреля в 14:37
Происшествия
Полицейский устроил стрельбу в центре Москвы
Пресс-служба ГУМВД по Москве сообщила, что сотрудник полиции не находясь при исполнении обязанностей устроил на Марксистской улице в дневное время стрельбу из служебного травматического пистолета.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»
Обновлено в 05:38
Происшествия
Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина
Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Экономика
Венесуэла выплатила транш по долгу перед Россией
Венесуэла осуществила платеж по долгу перед Россией, который по графику приходился на март, и тем самым уложилась в отведенный срок, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами
Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 14:36
Шоу-бизнес
Бузова позировала в прозрачном пеньюаре на фоне «хрущевки»
Исполнительница позировала в полупрозрачном пеньюаре с оборками из перьев, кислотных шортах-велосипедках и ультракоротком топе на фоне обычных московских жилых домов.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ
Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Экономика
ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолета
Объединенная авиастроительная корпорация опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что Китай предложил России разделить продажи по программе создания совместного самолета CR929.
Обновлено в 05:07
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей об осложнении поездок по выходным
Центр организации дорожного движения правительства Москвы предупреждает, что из-за хорошей погоды поток автомобилей, следующих в область из Москвы вечером в пятницу, резко увеличится.
Обновлено в 06:04
Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского покажут российские каналы
Российские телеканалы покажут дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского; ранее Общественная телерадиокомпания Украины отказалась вести трансляцию со стадиона «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено вчера в 09:08
Политика
Лукашенко назвал реальную стоимость будущей Белорусской АЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что реальная стоимость будущей Белорусской АЭС может составить менее 7 миллиардов долларов.
Обновлено в 06:01
Хоккей
Овечкин сравнялся с Малкиным по количеству голов в плей-офф НХЛ
Благодаря шайбе, заброшенной в ворота «Каролина Харрикейнз», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин догнал нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в списке лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Сам Гришин в интервью телеканалу «360» рассказал, что неизвестные напали на него со спины возле его дома.
Обновлено в 03:49
Кино
Никита Михалков вышел на сцену ММКФ после двух операций
Никита Сергеевич, поцеловав председателя жюри, режиссера Ким Ки Дука, признался в том, что ему сделали две операции.
Обновлено вчера в 13:11