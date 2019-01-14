Электромобили в России могут получить номерные знаки зеленого цвета, рассказал РИА Новости советник соруководителя рабочей группы НТИ "Автонет" Роман Малкин.

с чего всё началось

RT на русском вчера в 20:59

В России электромобили могут получить номерные знаки зелёного цвета. Об этом сообщил советник соруководителя рабочей группы НТИ «Автонет» Роман Малкин. «В России электрокары получат зелёные номерные знаки», — рассказал Малкин.

В России могут появиться автомобильные номера зелёного цвета

Общество Общество Фото куриного яйца стало самым популярным в Instagram

Общество Общество Россияне за новогодние праздники потратили почти по 14 тысяч рублей Вообще не потратили деньги на новогодние праздники 2% опрошенных. Большинство (69%) россиян остались довольны новогодними праздниками.

Общество Общество Метель и потепление до нуля градусов ожидаются в Москве 14 и 15 января Метель, сопровождающаяся ветром с порывами до 15-17 м/с, и потепление до нуля градусов ожидаются в Москве 14 и 15 января, сообщает Гидрометцентр в воскресенье.

Транспорт Транспорт Уменьшенные дорожные знаки установят ещё на 37 улицах Москвы Напомним, как сообщало ИА REGNUM, уменьшенные дорожные знаки начали устанавливать в Москве в 2017 году, они появились на 120 столичных улицах.

Религия Религия В МЧС дали рекомендации по купанию в проруби Главное управление МЧС по Москве напомнило основные правила, которые помогут избежать переохлаждения при крещенских купаниях, подчеркнув, что опасно находиться в проруби дольше минуты.

Транспорт Транспорт Задержка в движении поездов произошла на Казанском направлении МЖД Задержка в движении проездов произошла на Казанском направлении Московской железной дороги из-за отключения энергоснабжения на подстанции "Яуза", здание Казанского вокзала не отключалось, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Общество Общество В Приморье вылечили зубы кравшему собак у пограничников тигру Специалисты провели медицинский осмотр амурского тигра Тихона, который украл двух собак с пограничной заставы.

ЖКХ ЖКХ Прокуратура Петербурга выявила нарушения при уборке улиц от снега

Общество Общество Москвичам стали доступны более 50 цифровых телеканалов В Москве с 1 января 2019 года стали доступно более 50 цифровых каналов.

Общество Общество Супруга экс-главы Nissan заявила о жестоком обращении с мужем в тюрьме Как следует из письма, адресованного директору отделения правозащитной организации Human Rights Watch в Японии, экс-глава Nissan уже более месяца содержится в тесной неотапливаемой камере, а питается только рисом и перловой кашей, из-за чего похудел на семь кг.

Общество Общество Власти захотели побороть натаскивание на ЕГЭ Министр просвещения Ольга Васильева заявила в интервью «Российской газете» о необходимости сломать сложившуюся систему подготовки учеников к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).

Общество Общество Меган Маркл осталась без телохранителя

Общество Общество К эксперименту с налогом для самозанятых присоединились тысячи человек Эксперимент по введению налогового режима для самозанятых "Налог на профессиональный доход" стартовал 1 января в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Общество Общество В Египте студентку отчислили из университета за объятия с женихом