Общество
В России могут появиться автомобильные номера зелёного цвета
В России могут появиться автомобильные номера зелёного цветаRT на русскомвчера в 20:59
В России электромобили могут получить номерные знаки зелёного цвета. Об этом сообщил советник соруководителя рабочей группы НТИ «Автонет» Роман Малкин. «В России электрокары получат зелёные номерные знаки», — рассказал Малкин.
RT на русскомвчера в 20:59
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с чего всё началось
Электромобили в России могут получить номерные знаки зеленого цвета, рассказал РИА Новости советник соруководителя рабочей группы НТИ "Автонет" Роман Малкин.РИА Новостивчера в 19:30
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