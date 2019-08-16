Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12130 рублейРИА Новости 07:46
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас он составляет 11 280 рублей.
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Авто
В России продано 400 000 кроссоверов Renault Duster
С момента выхода кроссовера Duster на отечественный рынок было продано 400 тысяч экземпляров.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Ульяновске два человека умерли от отравления подсолнечным маслом
В Ульяновске двое пациентов из числа семи госпитализированных после отравления неизвестным веществом, содержавшимся, предположительно, в подсолнечном масле, скончались.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
В Сеуле созвали экстренное заседание из-за пуска ракет Пхеньяном
Обновлено вчера в 22:07
Финансы
Средняя сумма потребкредита в России за три года выросла в 1,7 раза
"Эквифакс" имеет базу из более чем 329,2 млн кредитных историй физических лиц и 866 тыс. кредитных историй юридических лиц, пополняемую 2000 организациями.
Обновлено вчера в 12:27
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Политика
Гренландия открыта для бизнеса с США, но не для продажи
Газета Уолл стрит джорнал пишет, что Дональд Трамп в разговорах с помощниками интересовался, не следует ли попытаться купить Гренландию.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский
Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Ростех разработает новые прицелы для стрелкового оружия
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в госкорпорацию "Ростех") создает серию новых высокотехнологичных прицелов для стрелкового оружия калибром до 9 мм, которые позволят заменить некоторые иностранные образцы, используемые в армии и спецслужбах РФ.
Обновлено в 06:07
Авто
Госдума введет запрет на эксплуатацию старых авто
Обновлено 14 августа в 03:23
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Происшествия
На шахте «Денисовская» в Якутии произошел пожар
Обновлено в 07:33
Театры
Новым худруком Волковского театра стал Сергей Пускепалис
Новым художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Волкова назначен актер и режиссер, заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького по творческой работе Сергей Пускепалис.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Трехлетний мальчик провел двое суток в омской тайге и выжил
Пропавший мальчик был найден в состоянии сильного обезвоживания, его направили в отделение анестезиологии и реанимации Большереченской больницы.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия
Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель
Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:09
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Дочь Евгения Осина показала неузнаваемого отца
Со дня смерти известного артиста Евгения Осина прошел практически год, однако его дочь Агния, которая решила пойти по стопам отца, не забывает о нем. Недавно начинающая певица поделилась с поклонниками архивными снимками музыканта, на которых его трудно узнать из-за густой "растительности", покрывающей лицо.
Обновлено в 06:01
Футбол
«Ахмат» вылетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»
Официальный Twitter «Ахмата» сообщает, что команда вылетела в Санкт-Петербург на матч 6-го тура чемпионата России против «Зенита».
Обновлено в 05:23
Единоборства
Нурмагомедов предложил отправить Макгрегора в тюрьму
В интервью TMZ Sports Нурмагомедов заявил, что за подобные выходки необходимо сажать в тюрьму, поскольку поступки Макгрегора вредят не только спорту, но и окружающим его людям.
Обновлено в 07:10
Политика
Трамп заявил, что торговая война с КНР будет короткой
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, торговая война с Китаем будет короткой и не приведёт к рецессии.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
Гражданин США сбежал в киевском аэропорту "Борисполь" от сотрудников СБ Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Общество
Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату
Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.
Обновлено вчера в 01:29
Происшествия
Члены экипажа севшего в поле «Аэробуса» посетят матч РПЛ
Члены экипажа самолёта «Аэробус А-321», который накануне, 15 августа, утром приземлился в поле в Жуковском, посетят матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Крылья Советов».
Обновлено в 05:44
Общество
Мэрия Москвы не санкционировала все акции протеста 24 августа
Мэрия Москвы отказалась согласовать заявки на две акции протеста 24 августа: митинг на площади Победы и шествие в центре Москвы, сообщил в Facebook лидер Партии перемен Дмитрий Гудков.
Обновлено вчера в 11:43