Армия и оружие
В России могут построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350МЭкономика сегодня 00:42
Россия построит 12 модернизированных фрегатов, которые смогут нести на борту до 48 крылатых ракет "Калибр", а также "Циркон" и "Оникс", сообщил представитель судостроительной отрасли. По словам источника ТАСС, новые фрегаты также могут быть оснащены ракетными комплексами "Полимент-Редут".
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