Армия и оружие

В России могут построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350МЭкономика сегодня 00:42

Россия построит 12 модернизированных фрегатов, которые смогут нести на борту до 48 крылатых ракет "Калибр", а также "Циркон" и "Оникс", сообщил представитель судостроительной отрасли. По словам источника ТАСС, новые фрегаты также могут быть оснащены ракетными комплексами "Полимент-Редут".
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Россия намерена построить 12 модернизированных фрегатов

Комсомольская правда01:43

ВМФ РФ получит 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М

Военное обозрение00:54

РФ планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М

ФАНвчера в 21:56

Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов

Известиявчера в 23:08

Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М

Коммерсантъвчера в 22:20

В России могут построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М

Экономика сегодня00:42

Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М

ТАССвчера в 20:20
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Общество

Парад к 74‐й годовщине Победы прошел на Красной площади. Видео

Обновлено в 03:00
Политика

Киев отказался признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

Украинские власти обратятся к другим странам с призывом признать недействительными российские паспорта, выданные в Донбассе.
Обновлено вчера в 07:38
Экономика

Правительство утвердило план по снижению бедности и ускорению экономики

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил единый план по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона

Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани.
Обновлено в 03:19
Технологии

У WhatsApp появится платежный сервис

Компания Facebook, купившая пять лет назад WhatsApp, планирует запустить в приложении платежный сервис.
Обновлено вчера в 18:05
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности

Обновлено в 04:55
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

Обновлено 07 мая в 07:23
Армия и оружие

Парад в честь Дня Победы начался в Донецке

В столице самопровозглашенной Донецкой Народной Республики начался парад в честь 74-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:18
Происшествия

В Киеве из-за георгиевской ленты произошел первый конфликт

В Киеве произошел первый конфликт из-за георгиевской ленты на акции "Бессмертный полк", сообщает агентство УНН.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Участника «Бессмертного полка» задержали в Грузии

Участника акции «Бессмертный полк» задержала полиция Грузии.
Обновлено в 03:59
Политика

О кадровых назначениях Зеленский объявит только после инаугурации

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дата инаугурации Зеленского до сих пор не определена. Верховная рада обещала решить этот вопрос 14 мая.
Обновлено в 01:02
Происшествия

Организатор украинского «Бессмертного полка» задержана в Киеве

Событие произошло сегодня прямо в центре Киева перед началом акции «Бессмертный полк», пишет издание «112.ua».
Обновлено в 04:14
Происшествия

Основатель холдинга «Петронефть» объявлен в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба»

По его данным, бизнесмен Роман Трушев скрывается в Германии.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Футболисты получили реальные сроки "Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — огласила судья Елена Абрамова.
Обновлено вчера в 12:57
Политика

В Киеве участники «Бессмертного полка» возлагают цветы у Вечного огня

Участники акции "Бессмертный полк" прошли по центральным улицам Киева, возлагают цветы у Вечного огня в парке Славы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:40
Политика

Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова

Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды

В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
Обновлено в 04:22
Наука

Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения

В отличие от фотоэлементов, использующих поступающую энергию, в основе работы новой системы лежит отрицательный эффект при охлаждении поверхности.
Обновлено 07 мая в 08:25
Авто

Стартовали продажи обновлённого кроссовера Honda BR-V

Продажи модели уже стартовали в Индонезии, а накануне пресс-служба японского автогиганта анонсировала выход BR-V на рынок Таиланда.
Обновлено вчера в 21:52
Авто

Современный хетчбэк Honda Jazz станет гибридом i-MMD

Одной из последних разработок выступит улучшенный гибридный хетчбэк Honda Jazz.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 16:35
Общество

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны

В России проживает 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов их семей, сообщило Министерство труда и социальной защиты.
Обновлено в 03:04
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети

В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:20
Происшествия

В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку

В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Политика

Президент Абхазии поздравил Путина и жителей России с Днем Победы

Обновлено в 03:51
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Обновлено в 01:13
Наука

Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу

Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено вчера в 01:09
Политика

Назарбаев приехал на парад Победы

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие

Российские ПВО нейтрализовали очередную атаку на базу «Хмеймим»

Обновлено вчера в 11:34
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