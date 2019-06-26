Российские власти выясняют долю грузинского вина на российском рынкеЭхо Москвы вчера в 19:06

Процедура может быть подготовкой к введению запрета на ввоз вина из Грузии, которое сегодня занимает 17% российского импорта. Ограничения грозят ростом нелегального импорта и закрытием части грузинских виноделен, предупреждают эксперты.

с чего всё началось

Источники издания считают, что опросы могут быть связаны с подготовкой запрета на импорт грузинского вина из-за обострения отношений между Москвой и Тбилиси. В Минсельхозе и Роспотребнадзоре от комментариев отказались. В Аuchan сообщили, что грузинские вина занимают не более 8% ассортимента.

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