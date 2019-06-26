Политика
Российские власти выясняют долю грузинского вина на российском рынкеЭхо Москвы вчера в 19:06
Источники издания считают, что опросы могут быть связаны с подготовкой запрета на импорт грузинского вина из-за обострения отношений между Москвой и Тбилиси. В Минсельхозе и Роспотребнадзоре от комментариев отказались. В Аuchan сообщили, что грузинские вина занимают не более 8% ассортимента.
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с чего всё началось
Процедура может быть подготовкой к введению запрета на ввоз вина из Грузии, которое сегодня занимает 17% российского импорта. Ограничения грозят ростом нелегального импорта и закрытием части грузинских виноделен, предупреждают эксперты.Коммерсантъвчера в 14:16
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Роспотребнадзор запросил у магазинов информацию о доле грузинского вина на полках
Ведомостивчера в 14:48
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Игры
Глава Epic Games: геймеры только выиграют от политики эксклюзивов
Суини заявил, что геймеры только выиграют от этого, поскольку Epic Games поставила перед собой цель переломить сложившуюся благодаря Steam практику, когда разработчик получает 70% от дохода, а магазин — 30%.
Обновлено в 05:28
Политика
Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Назван главный обвиняемый в убийстве жены хоккеиста Соколова
Стали известны выводы экспертизы по делу об убийстве жены известного российского хоккейного вратаря Максима Соколова.
Обновлено в 05:56
Финансы
В США признали правильность курса России на закупку золота
Исходя из непредсказуемой воинственности администрации президента США и нестабильности геополитической ситуации, золото видится более надежным активом, чем американский доллар и другие долговые инструменты Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы
У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.
Обновлено в 05:57
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Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
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Музыка
Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак рассказала фанатам о решении сменить цвет волос
Ксения Собчак опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где рассказала о решении сменить цвет волос.
Обновлено в 02:33
Транспорт
Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту
На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Кличко обжалует отмену присвоения проспектам имен Бандеры и Шухевича
Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о присвоении этим проспектам имен Бандеры и Шухевича.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Алла Пугачева посетит казино во время гастролей в Минске
Обновлено в 03:06
Культура
Коломойский показал видео, где люди Зеленского просили у него деньги
На видео, которое опубликовано на странице Strana.ua показано, как Евгений Кошевой, Валерий Жидков и другие участники «Квартал-95» поздравляют Коломойского с днем рождения и просят его повлиять на канал.
Обновлено в 05:13
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Ford Puma имеет сходство с новой Fiesta. Puma получает более округлые передние формы и немного увеличенный дорожный просвет.
Обновлено в 00:40
Происшествия
В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»
Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества
Продюсер Бари Алибасов показал заключение из лаборатории, согласно которому в его крови нашли психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Новосибирске на улице застрелили мужчину
В Новосибирске на улице Гоголя неизвестный застрелил человека.
Обновлено вчера в 23:38
Наука
Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном
Обновлено 24 июня в 22:17
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Подмосковье отравились девять пациентов больницы
Обновлено в 04:09
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге
На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Транспорт
МВД разработало новый регламент по регистрации автомобилей
Министерство внутренних дел России подготовило проект административного регламента по регистрации транспортных средств и прицепов к ним.
Обновлено в 04:05
Политика
Климкин предлагает не пускать наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Верховная Рада должна будет отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы на Украине, если организация подтвердит полномочия России в ассамблее.
Обновлено в 04:27
Политика
Кикабидзе порассуждал о Грузии и России
Любимый артист всех советских зрителей Вахтанг Кикабидзе давно уже не приезжает в Россию — сразу после войны 2008 года.
Обновлено вчера в 10:00
Здоровье
Остеопат рассказал, как уборка может заменить тренировку в спортзале
Остеопат Владимир Животов рассказал aif.ru, какие мышцы работают при уборке и как подарить им отдых после.
Обновлено в 02:45
Общество
Роскомнадзор начал готовить провайдеров к закону о суверенном Рунете
Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете и уже направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.
Обновлено в 04:57
Политика
В Киеве задержан сын владельца Луганского ликеро-водочного завода
Сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины задержали в Киеве сына владельца ликеро-водочного завода "Луга-Нова" (Луганская область) Дмитрия Держака, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 04:49
Политика
Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду
Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 06:54