Политика

Российские власти выясняют долю грузинского вина на российском рынкеЭхо Москвы вчера в 19:06

Источники издания считают, что опросы могут быть связаны с подготовкой запрета на импорт грузинского вина из-за обострения отношений между Москвой и Тбилиси. В Минсельхозе и Роспотребнадзоре от комментариев отказались. В Аuchan сообщили, что грузинские вина занимают не более 8% ассортимента.
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с чего всё началось

Роспотребнадзор забродил вокруг вина

Процедура может быть подготовкой к введению запрета на ввоз вина из Грузии, которое сегодня занимает 17% российского импорта. Ограничения грозят ростом нелегального импорта и закрытием части грузинских виноделен, предупреждают эксперты.
Коммерсантъвчера в 14:16

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Что случилось этой ночью: среда, 26 июня

Интерфакс00:30

В России снова могут запретить поставки грузинского вина

Эхо Москвы01:45

«Коммерсантъ» узнал о возможном запрете импорта вина из Грузии в Россию

Дождьвчера в 14:45

РФ может запретить ввоз вина из Грузии

Газета.Ruвчера в 17:15

Роспотребнадзор запросил у магазинов информацию о доле грузинского вина на полках

Ведомостивчера в 14:48

СМИ узнали об интересе властей к данным о грузинских винах в магазинах

РБКвчера в 16:54

Роспотребнадзор забродил вокруг вина

Коммерсантъвчера в 14:16
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Игры

Глава Epic Games: геймеры только выиграют от политики эксклюзивов

Суини заявил, что геймеры только выиграют от этого, поскольку Epic Games поставила перед собой цель переломить сложившуюся благодаря Steam практику, когда разработчик получает 70% от дохода, а магазин — 30%.
Обновлено в 05:28
Политика

Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Назван главный обвиняемый в убийстве жены хоккеиста Соколова

Стали известны выводы экспертизы по делу об убийстве жены известного российского хоккейного вратаря Максима Соколова.
Обновлено в 05:56
Финансы

В США признали правильность курса России на закупку золота

Исходя из непредсказуемой воинственности администрации президента США и нестабильности геополитической ситуации, золото видится более надежным активом, чем американский доллар и другие долговые инструменты Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев почтил память Аллы Покровской

Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

В Крыму погибли двое десантников

Обновлено в 03:52
Музыка

Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала фанатам о решении сменить цвет волос

Ксения Собчак опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где рассказала о решении сменить цвет волос.
Обновлено в 02:33
Транспорт

Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту

На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Политика

Кличко обжалует отмену присвоения проспектам имен Бандеры и Шухевича

Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о присвоении этим проспектам имен Бандеры и Шухевича.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Алла Пугачева посетит казино во время гастролей в Минске

Обновлено в 03:06
Культура

Коломойский показал видео, где люди Зеленского просили у него деньги

На видео, которое опубликовано на странице Strana.ua показано, как Евгений Кошевой, Валерий Жидков и другие участники «Квартал-95» поздравляют Коломойского с днем рождения и просят его повлиять на канал.
Обновлено в 05:13
Авто

Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер

Ford Puma имеет сходство с новой Fiesta. Puma получает более округлые передние формы и немного увеличенный дорожный просвет.
Обновлено в 00:40
Происшествия

В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»

Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества

Продюсер Бари Алибасов показал заключение из лаборатории, согласно которому в его крови нашли психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен.
Обновлено в 06:11
Происшествия

В Новосибирске на улице застрелили мужчину

В Новосибирске на улице Гоголя неизвестный застрелил человека.
Обновлено вчера в 23:38
Наука

Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном

Обновлено 24 июня в 22:17
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Подмосковье отравились девять пациентов больницы

Обновлено в 04:09
Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге

На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Транспорт

МВД разработало новый регламент по регистрации автомобилей

Министерство внутренних дел России подготовило проект административного регламента по регистрации транспортных средств и прицепов к ним.
Обновлено в 04:05
Политика

Климкин предлагает не пускать наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Верховная Рада должна будет отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы на Украине, если организация подтвердит полномочия России в ассамблее.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие

На форуме «Армия-2019» представили новую разведывательную машину

Обновлено в 03:38
Политика

Кикабидзе порассуждал о Грузии и России

Любимый артист всех советских зрителей Вахтанг Кикабидзе давно уже не приезжает в Россию — сразу после войны 2008 года.
Обновлено вчера в 10:00
Здоровье

Остеопат рассказал, как уборка может заменить тренировку в спортзале

Остеопат Владимир Животов рассказал aif.ru, какие мышцы работают при уборке и как подарить им отдых после.
Обновлено в 02:45
Общество

Роскомнадзор начал готовить провайдеров к закону о суверенном Рунете

Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете и уже направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.
Обновлено в 04:57
Политика

В Киеве задержан сын владельца Луганского ликеро-водочного завода

Сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины задержали в Киеве сына владельца ликеро-водочного завода "Луга-Нова" (Луганская область) Дмитрия Держака, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 04:49
Политика

Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду

Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 06:54
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Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
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