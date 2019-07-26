Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.

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В России могут подорожать кондитерские изделия из-за роста НДС на пальмовое масло, пишет газета «Известия» со ссылкой на Московскую торгово-промышленную палату. Принята поправка к Налоговому кодексу, которая лишаюет импортеров пальмового масла льготного НДС в 10% и увеличивает налог до 20%.

В России могут подорожать сладости из-за роста НДС на пальмовое масло

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