Экономика

В России могут подорожать сладости из-за роста НДС на пальмовое маслоПсковское агентство информации вчера в 02:04

В России могут подорожать кондитерские изделия из-за роста НДС на пальмовое масло, пишет газета «Известия» со ссылкой на Московскую торгово-промышленную палату. Принята поправка к Налоговому кодексу, которая лишаюет импортеров пальмового масла льготного НДС в 10% и увеличивает налог до 20%.
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с чего всё началось

Уже не торт: бизнес предупредил о риске подорожания сладостей

Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.
Известия25 июля в 17:02

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РБК25 июля в 23:02

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URA.Ru25 июля в 19:59

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RT на русском25 июля в 20:35

Российские кондитерские изделия могут подорожать на 5-7%

Известия25 июля в 19:25

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Интерфакс25 июля в 19:46

«Известия»: цены на сладости могут вырасти после повышения НДС на пальмовое масло

ТАСС25 июля в 18:59

Бизнес предупредил о подорожании сладостей в России

РЕН ТВ25 июля в 18:48
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
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