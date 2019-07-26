Экономика

В России могут подорожать сладости из-за роста НДС на пальмовое маслоПсковское агентство информации 02:04

В России могут подорожать кондитерские изделия из-за роста НДС на пальмовое масло, пишет газета «Известия» со ссылкой на Московскую торгово-промышленную палату. Принята поправка к Налоговому кодексу, которая лишаюет импортеров пальмового масла льготного НДС в 10% и увеличивает налог до 20%.
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с чего всё началось

Уже не торт: бизнес предупредил о риске подорожания сладостей

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