Экономика

Сладости в России могут подорожатьСеверная неделя 03:15

Сладкоежки, грустная новость: кондитерские изделия могут подорожать. Об этом «Известиям» рассказали в Московской торгово-промышленной палате. Виной всему повышение НДС на пальмовое масло.
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с чего всё началось

Уже не торт: бизнес предупредил о риске подорожания сладостей

Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

СМИ узнали о возможном росте цен на сладости из-за пальмового масла

РБКвчера в 23:02

Производители предупредили о риске подорожания кондитерских изделий

URA.Ruвчера в 19:59

Бизнес предупредил о подорожании сладостей в России

РЕН ТВвчера в 18:48

«Известия» узнали о риске подорожания сладостей из-за роста НДС на пальмовое масло

Интерфаксвчера в 19:46

«Известия»: цены на сладости могут вырасти после повышения НДС на пальмовое масло

ТАССвчера в 18:59

СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия

RT на русскомвчера в 20:35

Российские кондитерские изделия могут подорожать на 5-7%

Известиявчера в 19:25
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
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Роскачество не рекомендует есть грибы детям младше семи лет

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Обновлено в 03:00
Политика

Моряки с задержанного Украиной российского танкера вернулись домой

Все члены экипажа российского танкера Neyma, задержанного на Украине, вернулись в Краснодар, сообщили "Интерфаксу" в пятницу международной федерации транспортных рабочих (ITF).
Обновлено в 03:53
Политика

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Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия

Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины на детской площадке

В подмосковном Раменском на детской площадке была убита женщина.
Обновлено вчера в 16:03
Общество

Россиян предупредили о снеге в выходные

Синоптики предупредили о резком похолодании и снеге, который выпадет на севере Европейской части России. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
Обновлено 24 июля в 14:44
Политика

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Обновлено вчера в 18:26
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Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу

Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Укравшая в Москве 41 млн рублей кассир могла сбежать за границу

Укравшая 41 миллион рублей кассир могла покинуть территорию России.
Обновлено в 03:00
Экономика

Конор Макгрегор поторгует своим виски в России

В сентябре в России начнутся продажи ирландского виски Proper No.
Обновлено в 04:31
Экономика

Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

Антон Гусев заплатил штраф 153 тысячи перед вылетом за границу

Правда, перед поездкой Гусеву пришлось оплатить штрафы ГИБДД в размере 153 тысяч рублей, иначе ему грозили бы проблемы с вылетом за пределы страны.
Обновлено в 06:30
Технологии

Создан инструмент для комплексного анализа блокчейн-платформ

Результаты анализа могут быть полезны: - разработчикам для выбора конкретной платформы распределенных реестров и создания приложений, - аналитикам рынка для оценки перспектив развития платформ, - тем, кто хочет внедрить распределенные реестры в производство и бизнес, - создателям и распространителям криптовалют.
Обновлено в 05:20
Общество

Футболисту Тарасову запретили выезд за границу и закрыли счета

Обновлено в 05:10
Музыка

Басков оделся в одном стиле с Киркоровым на фестивале «Жара»

Со своей прогремевшей песней Басков и Киркоров приехали на фестиваль «Жара» в Баку.
Обновлено в 06:40
Общество

На Урале полиция проверит слова Соловьева о «городе бесов»

Прокуратура Свердловской области направила в региональное УМВД материалы проверки высказывания телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего защитников сквера в Екатеринбурге «бесами».
Обновлено в 06:48
Политика

В Британии оштрафовали RT на миллионы

Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес

Кети Топурия засветила роскошное кольцо на безымянном пальце

Певица Кети Топурия опубликовала в Instagram фото с новой фотосессии, показав кольцо с крупным камнем на безымянном пальце.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес отметила свой юбилей

Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала собственный юбилей. Голливудской звезде исполнилось пятьдесят лет.
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Политика

Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия

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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%

Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Гаджеты

Компания Xiaomi готовит доступные 4К-телевизоры Redmi

Предполагается, что в доступном ценовом сегменте, на котором сконцентрировались в Redmi, у телевизоров бренда просто не будет никаких реальных конкурентов.
Обновлено в 07:15
Общество

МИД предупредил россиян об аномальной жаре в Европе

Министерство иностранных дел России предупредило россиян об аномальной жаре в ряде европейских стран и рекомендовало сократить время пребывания на улице.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие

CIT: Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы, использование которых отрицало

Генерал-майор Игорь Конашенков сетовал на то, что столько журналистов было на авиабазе Хмеймим и никто не показал кассетные бомбы, в применении которых обвиняют Россию.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Здоровье

Стало известно, когда рассеется дымка над Алтайским краем

Дымка над Алтайским краем начнет рассеиваться в начале следующей недели.
Обновлено в 03:48
Футбол

Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы

Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика

В КНР представили доклад, осуждающий США за расовую дискриминацию

Общество по изучению прав человека КНР в пятницу обнародовало доклад, в котором утверждается, что наличие расовой дискриминации в США говорит о тщетности политики американского правительства в сфере защиты прав человека.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

Любовь Соболь задержали у Мосгоризбиркома

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Футбол

Стали известны даты проведения клубного чемпионата мира — 2019

Два участника клубного чемпионата мира определятся после завершения Кубка Либертадорес и Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола нынешнего года.
Обновлено в 04:44
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