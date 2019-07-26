Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.

с чего всё началось

Сладкоежки, грустная новость: кондитерские изделия могут подорожать. Об этом «Известиям» рассказали в Московской торгово-промышленной палате. Виной всему повышение НДС на пальмовое масло.

Сладости в России могут подорожать

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