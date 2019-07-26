Экономика

Сладости могут подорожать после повышения НДС на пальмовое маслоМосковский Комсомолец вчера в 19:31

Как сообщили в Московской торгово-промышленной палате, после повышения НДС на пальмовое масло в России могут подорожать кондитерские изделия.
Читать в источнике
Комментировать161
с чего всё началось

Уже не торт: бизнес предупредил о риске подорожания сладостей

Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

СМИ узнали о возможном росте цен на сладости из-за пальмового масла

РБКвчера в 23:02

Производители предупредили о риске подорожания кондитерских изделий

URA.Ruвчера в 19:59

Бизнес предупредил о подорожании сладостей в России

РЕН ТВвчера в 18:48

«Известия» узнали о риске подорожания сладостей из-за роста НДС на пальмовое масло

Интерфаксвчера в 19:46

«Известия»: цены на сладости могут вырасти после повышения НДС на пальмовое масло

ТАССвчера в 18:59

СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия

RT на русскомвчера в 20:35

Российские кондитерские изделия могут подорожать на 5-7%

Известиявчера в 19:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 07:43, Вашингтон
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Пенсии для продолжающих работать перестали индексировать в 2016 году, однако, как отмечает Орлова, ожидаемый эффект достигнут не был.
Обновлено в 07:22
Футбол

Куртуа: «Теперь всем стало ясно, кто первый номер в „Реале“»

Надеюсь, теперь всем стало ясно, кто первый номер в «Реале», – заявил вратарь.
Обновлено в 02:05
Спорт

Дрессел побил мировой рекорд Фелпса на 100-метровке баттерфляем на ЧМ

Американский пловец Калеб Дрессел побил державшийся 10 лет мировой рекорд своего соотечественника Майкла Фелпса на дистанции 100 метров баттерфляем в полуфинальном заплыве на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:29
Политика

Гройсман: отставку Кличко рассмотрят на ближайшем заседании

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, когда будет рассмотрена отставка мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%

Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Против первого замглавы Чехова возбудили дело о взятке в 70 млн рублей

Еще одно уголовное дело, теперь о взятке в виде двух участков стоимостью на 70 миллионов рублей, возбудили против первого замглавы подмосковного Чехова, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 05:21
Происшествия

СК возбудил два дела после избиения ребенка в лагере под Хабаровском

В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил два уголовных дела после того, как в детском лагере во время драки серьезно пострадал ребенок.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Женщина погибла в результате ДТП на Серовском тракте

26 июля в утреннее время на Серовском тракте в Свердловской области произошло ДТП, в результате которого погибла 63-летняя женщина.
Обновлено в 07:08
Здоровье

Стало известно, когда рассеется дымка над Алтайским краем

Дымка над Алтайским краем начнет рассеиваться в начале следующей недели.
Обновлено в 03:48
Политика

Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.
Обновлено в 05:48
Политика

В Британии оштрафовали RT на миллионы

Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Происшествия

На Ямале ОПГ похитила 484 тонны нефти

В Тарко-Сале следователи выясняют обстоятельства кражи сотен тонн нефти, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
Обновлено в 06:10
Политика

Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу

Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Экономика

«Лукойл» привлечет кредит на $1 млрд у Citibank и Societe Generale

Совет директоров «Лукойла» одобрил договор поручительства с Citibank, говорится в сообщении на сайте компании.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Тамбовский хоккеист умер после драки в баре

Обновлено в 04:22
Общество

МИД предупредил россиян об аномальной жаре в Европе

Министерство иностранных дел России предупредило россиян об аномальной жаре в ряде европейских стран и рекомендовало сократить время пребывания на улице.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Анна Седокова примерила образ сексуальной рокерши

Певица Анна Седокова продемонстрировала мастерство перевоплощений. В новой фотосессии Анна позирует в образе дерзкой рокерши.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод

Обновлено вчера в 10:52
Политика

Моряки задержанного на Украине российского танкера прибыли в Москву

В СБУ не нашли нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было.
Обновлено вчера в 21:35
Политика

ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду

Обновлено в 02:53
Авто

АвтоВАЗ изменит цены с 1 августа

Обновлено вчера в 11:32
Происшествия

Участницу Олимпийских игр задержали с 50 кг наркотиков

Участницу Олимпийских игр 2016 года Мадию Гафур задержали немецкие полицейские, обнаружившие в ее автомобиле 50 кг наркотиков.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке признал вину

Обновлено в 02:07
Космос

SpaceX опубликовала видео пожара на космическом корабле Starhopper

Обновлено вчера в 07:59
Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Музыка

Бузова получила травму во время выступления

Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие

В ДНР предупредили о подвозе ВСУ боеприпасов для минометов

В Народной милиции ДНР предупредили, что военные ВСУ подвозят боеприпасы к линии соприкосновения.
Обновлено вчера в 15:13
Гаджеты

Представлены подставки Sharkoon Pure и Power, высвобождающие место под монитором

Обновлено в 04:28
Общество

Синоптики предупредили о дожде и мокром снеге в России в выходные

На северо-востоке европейской части России и на крайнем севере в выходные возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, — заявил Голубев.
Обновлено 24 июля в 12:19
ещё по теме
Главное