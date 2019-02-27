В России могут подорожать молоко, гречка и хлебМосква 24 01:30

Цены на сырое молоко в прошлом году снизились почти на семь процентов. Но при этом корма (например, кукуруза), подорожали сразу на 36 процентов, а это почти половина стоимости литра молока. Выросли также тарифы на энергоносители (например, на дизельное топливо) на 30 процентов.

с чего всё началось

Анализ состояния рынка показал, что уже в текущем году россиянам стоит ожидать повышения цен на хлеб, гречку и молоко. К такому выводу пришли специалисты компании "ФинЭкспертиза", пишет "Российская газета".

В России могут подорожать молоко, гречка и хлеб

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