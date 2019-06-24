Экономика
В России могут подорожать билеты в плацкартные вагоныУльтрамариновый кофе вчера в 13:43
Глава ведомства Игорь Артемьев написал вице-премьеру Максиму Акимову письмо, в котором отметил тенденцию снижения с 2010 года покупок железнодорожных билетов россиянами.
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ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.Коммерсантъ23 июня в 18:42
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СМИ: В ФАС предложили отказаться от субсидирования железнодорожных направлений
Life.ru23 июня в 23:58
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Общество
Роспотребнадзор рассказал о безопасной покупке товаров дистанционно
Роспотребнадзор представил рекомендации по безопасной покупке товаров дистанционно. Советы опубликованы на сайте ведомства 25 июня.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Экономика
Forbes: Qiwi в 2018 году заработала до 40% выручки на букмекерах
Более трети выручки в 2018 году Qiwi получила благодаря онлайн-букмекерам, сообщает Forbes со ссылкой на близкие к компании источники.
Обновлено в 03:28
Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение России
Во вторник, 25 июня, депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в ассамблее (118 проголосовали за, 62 — против, еще десять воздержались).
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Толстой назвал условие для уплаты Россией взноса в Совет Европы
Россия выплатит взнос в Совет Европы только после полного восстановления её полномочий, заявил заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой.
Обновлено в 04:15
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено вчера в 10:39
Политика
На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Обновлено в 04:05
Футбол
«Динамо» не может вылететь на сбор из-за технических сбоев самолета
Московское "Динамо" не может вылететь из аэропорта Шереметьево на сбор в Австрию из-за технических неполадок с самолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба.
Обновлено в 03:48
Футбол
Определились все участники четвертьфинала Кубка Америки
В четвертьфинале Кубка Америки сыграют победители трех групп — Бразилия, Колумбия и Уругвай, занявшие вторые места Венесуэла, Аргентина и Чили, а также Перу и Парагвай, оказавшиеся на третьих местах в группах А и С. В заключительных матчах группового этапа сыграли Уругвай — Чили и Япония — Эквадор.
Обновлено вчера в 22:04
Общество
Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России
Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Металлическая дверь упала на маленького ребёнка в кемеровском магазине
Трёхлетний мальчик пытался открыть выставочную дверь. Внезапно металлическая махина начала падать и придавила его.
Обновлено в 03:12
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Косачев заявил о попытках облить Россию грязью в ПАСЕ
Несмотря на положительный для России результат голосования членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), высказавшихся за возвращение нашей страны в состав Ассамблеи, оппоненты России все же вновь попытались облить ее грязью.
Обновлено в 02:28
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Технологии
МТС впервые за 13 лет поменял логотип
Обновлено в 02:31
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В аварии на трассе М-5 в Челябинской области пострадали девять человек
На прошлой неделе рейсовый автобус столкнулся с бензовозом и асфальтовым катком в районе Златоуста в Челябинской области на трассе М-5 «Урал».
Обновлено в 04:12
Авто
Новый Renault Duster оставят без дизельных моторов
Как сообщает Car and Bike, у третьего поколения Renault Duster не будет дизельных модификаций.
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия
В Китае мужчина поймал выпавшего из окна ребенка
Житель китайской провинции Гуйчжоу на лету поймал ребенка, выпавшего из окна третьего этажа, сообщило 24 июня агентство CCTV+.
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие
В Бурятии по тревоге подняли пять соединений общевойсковой армии
Обновлено вчера в 22:05
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено вчера в 12:11
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
В Тольятти убит известный дзюдоист
В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство.
Обновлено в 03:56
Авто
В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota
В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
СМИ: семья следователя из дела Голунова связана с заводом, незаконно сбывавшим драгметаллы
Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие
В МИД объяснили прибытие российских военных в Венесуэлу
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков объяснил прибытие российских военных в Венесуэлу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:50