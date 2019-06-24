В России могут подорожать билеты в плацкартные вагоныУльтрамариновый кофе вчера в 13:43

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.

с чего всё началось

Глава ведомства Игорь Артемьев написал вице-премьеру Максиму Акимову письмо, в котором отметил тенденцию снижения с 2010 года покупок железнодорожных билетов россиянами.

В России могут подорожать билеты в плацкартные вагоны

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