Экономика
В России могут отменить комиссию за снятие денег в банкоматахREGNUM 10:57
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает необходимым отменить комиссии за снятие гражданами наличных средств в банкоматах чужих банков. Об этом 2 апреля сообщил замруководителя ведомства Андрей Кашеваров на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах. Об этом сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации.ТАСС06:09
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ФАС предложила бесплатно снимать наличные в банкоматах: есть подводные камни
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:42, Ашберн
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