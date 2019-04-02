Экономика

В России могут отменить комиссию за снятие денег в банкоматахREGNUM 10:57

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает необходимым отменить комиссии за снятие гражданами наличных средств в банкоматах чужих банков. Об этом 2 апреля сообщил замруководителя ведомства Андрей Кашеваров на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации.
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ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах. Об этом сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации.
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Агентство Москва06:36

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